Američka glumica i bivša zvezda dečijih TV emisija Amanda Bajns, uhvaćena je u šetnji Los Anđelesom gde je još jednom zabrinula svojim izgledom. Naime, glumica je u poslednje vrijeme u lošem stanju.

Pre dve godine se sama prijavila u Centar za mentalno zdravlje jer je osetila da nije dobro, kako su tada pisali strani mediji. Naime, Bajns pati od bipolarnog poremećaja, a ranije je konzumirala i razne opijate.

Amandina majka bila je njen staratelj još od 2013. kada je shvatila da njena ćerka ima problema. Amandi je 2022. ukinuto starateljstvo i činilo se kako joj lečenje pomaže i da stvari idu ka boljem, međutim poslednje fotografije ponovo su sve zabrinule.

"Teško ju je gledati ovakvu", "Uznemirim se jednim pogledom na nju", "Joj, njoj baš nije dobro", "Zašto joj niko ne pomogne?", tek su neki od komentara koji se mogu pronaći na društvenim mrežama.

Podsetimo, Amanda je najpoznatija po ulogama u filmovima "Sve što devojka može poželeti", "Ljubavni brodolom", "Ona je najbolja"... Iako je uživala veliku slavu i predviđali su joj sjajnu karijeru, poslednjih godina poznata je samo po skandalima.

