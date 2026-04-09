April je ključan mesec za oporavak travnjaka posle zime. Ako sada preskočite osnovne korake, trava će tokom leta izgledati slabo i neuredno.

Prvi korak je temeljno grabuljanje kako biste uklonili suvu travu, lišće i ostatke koji guše rast. Na mestima gde su se pojavile rupe ili braon mrlje, potrebno je dosijati travu.

Sledeće je košenje – kada trava malo ojača, skratite je na oko 4–5 cm kako biste podstakli gušći rast. U isto vreme preporučuje se i đubrenje, posebno azotnim đubrivima koja ubrzavaju oporavak.

Ako je zemljište zbijeno, korisno je uraditi i aeraciju kako bi koren dobio više vazduha. Krajem meseca obratite pažnju na korov i uklonite ga na vreme.

Na kraju, redovno zalivanje je obavezno – najbolje u večernjim satima, nekoliko puta nedeljno.