Promenljivo prolećno vreme često može da oteža izbor odevne kombinacije - u jednom trenutku pada kiša, a već u sledećem sija sunce. Ipak, jedan komad može rešiti tu stilsku dilemu: trenč mantil.

Glumica je nedavno uslikana na ulicama Njujorka u šik izdanju - nosila je trenč mantil preko jednostavne pastelne majice i bež pantalona širokih nogavica.

Trenč mantili odišu bezvremenom elegancijom i mogu se nositi preko gotovo svake kombinacije, što potvrđuje i Šeron Stoun .

Ako ste se ikada pitali kako stilizovati trenč mantil, autfit Šeron Stoun je prava mala lekcija stila. Odabirom pantalona u sličnoj nijansi kao što je mantil, postigla je skladan i sofisticiran izgled.

Celokupan izgled je upotpunila nežnom svetloplavom bluzom. Trenč mantil je klasik koji vredi imati u ormaru. Dodajte ga u svoj prolećni kapsularni garderober i nećete pogrešiti.

Detalji

Za bezvremenski i stilizovan izgled, važno je obratiti pažnju i na detalje. Šeron Stoun je svoj minimalistički autfit podigla na viši nivo pažljivo odabranim detaljima - braon kožnim kaišem, mokasinama od antilopa u istoj nijansi i crnom dizajnerskom torbom, stilizovanom uz svilenu maramu.

U skladu sa trendovima ove sezone, izabrala je velike naočare u boji kornjačevine, čime je postigla glamurozan, a opet nenametljiv izgled. Umesto klasičnih crnih, izabrala je toplije tonove koji laskaju tenu i dopunjuju njen tonalni autfit zasnovan na trenč mantilu, prenosi Elle.

Bonus video: