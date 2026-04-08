Sidni Svini je sva ponosna prošetala je snežno belu haljinu na premijeri nove sezone serije "Euforija".

Američka glumica je, ako je suditi po fotogarfijama pred kamerama bila odlično raspoložena i nasmejana, a kako i ne bi kada su u poslednje vreme, gde god se pojavi, su svi reflektori okrenuti na njoj. Baš zato, zato što je jedna od najpraćenijih glumica i zato što je glumica koja očas posla privuče veliku pažnju, treba da izgleda besprekorno.



Da li ona izgleda besprekorno? Da! To je neosporno. Ona je prelepa, ima predivan osmeh, oči, figuru. Žena jednostavno zrači i sve to upotpunjuje njena lepota, ali nažalost, Sidni Svini ume ponekad razočarati stajlingom.

"Slepi miš" stil





Za ovu priliku se odlučila za belu haljinu u "slepi miš" fazonu. Ono što je pohvalno jeste da joj je ova haljina savršeno istakla struk i opet pokazla da ima telo grčke boginje.

Ali njena bela drapirana haljina iz arhive modne kuće Pierre Cardin, za čiji je stajling bila zadužena Moli Dikson, nije baš najsjajniji izbor. Drapirani model imao je dugačak plašt koji se spuštao do poda, kao i mašnu ukrašenu cirkonima u predelu struka. Svini je dodala i dijamantsku narukvicu, prstenje i cipele sa špicastim vrhom ukrašenim kristalima, odnosno ovo joj je odabrala stilistkinja, koju možda može da razmisli i da otpusti.

Kada je reč o šminki, glumica je na kapcima dodala diskretan, svetlucavi efekat uz pomoć zanimljive senke, dok je kosu nosila u blagim talasima.

O 3. sezoni serije "Euforija"

Podsetimo da Kesi Hauard u seriji "Euforija" igra upravo Sidni Svini i u ovoj 3. sezoni njen lik, nakon vremenskog skoka od pet godina, staje na ludi kamen sa Nejtom, što je ranije otkrio Sem Levinson.

Istovremeno, Zendaja je najavila da će se serija završiti trećom sezonom, ističući da publiku očekuje konačno razrešenje priče. Govoreći o svom iskustvu, naglasila je da joj je uloga Ru donela važne životne lekcije, posebno o empatiji i ličnom rastu, te da oseća veliku zahvalnost prema projektu koji je obeležio njen razvoj.

U međuvremenu, Sidni Svini je istakla da joj je tumačenje Kesi pomoglo da izgradi samopouzdanje i prihvati svoje telo. Iako se ranije nije osećala prijatno u sopstvenoj koži, kroz rad na seriji shvatila je koliko je važno voleti sebe i biti siguran u sopstveni izgled.

Kada sve zaokružimo, ostavljamo i neke njena prethodna izdanja i da vi samo procenite, odnosno da nam kažete da li vam se dopada stil Sidni Svini ili ona to ipak može bolje?





