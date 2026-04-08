Kreg Melvin je imao veliki gaf u emisiji ,,Today" u sredu, 8. aprila. Dok su voditelji diskutovali o dugo očekivanom nastavku filma ,,The Devil Wears Prada 2" (srp. ,,Đavo nosi Pradu 2"), voditelj (46) je slučajno otkrio da se Džena Buš Hejger pojavila u filmu.

„Usput, znate li kako će taj film biti dobar?“ upitao je Kreg. „Znate kako mogu da znam? DžBH je u njemu!“

Kamera je zatim prešla na zapanjenu Dženu (44), kojoj su usta bila širom otvorena zbog Melvinove nenajavljene objave.

„Ne znam da li si trebalo da baciš tu bombu, ali ako si…“ rekla je zapanjena Džena.

Savana Gatri, koja se ranije ove nedelje vratila u emisiju nakon dužeg odsustva, se našalila: „Ovo je uživo. Ne smeš ništa da pričaš Kregu!“

Kreg je rekao: „Mislio sam da je to svi znaju?“ na šta je meteorolog Al Roker duhovito dodao: „Sada znaju!“

Kreg je i dalje izgledao šokirano i rekao: „Prekini to za ostale prenose! Izvini zbog toga, DžBH,“ a Savana (54) se našalila: „Zašto ne bi pročitao i svoj dnevnik dok si već tu?“

Kada su ga pitali da li želi još nešto da otkrije, Kreg je jednostavno odgovorio: „Moja greška!“

Uloga

Još se ne zna koju će tačno ulogu Džena imati u filmu, u kojem glavne uloge tumače Meril Strip kao Miranda Prisli, En Hatavej kao Endi Saks, Ešli Blant kao Ešli Čarlton i Stenli Tuči kao Najdžel Kipling.

Džena je nezaboravno obukla kostim bivše glavne urednice magazina ,,Vogue", Ane Vintur, nasuprot Gatrijine Mirande Prisli, za epizodu emisije ,,Today" 2025. godine. Ana je poznata kao inspiracija za lik Mirande.

Zapravo, Meril i Ana su se zajedno pojavile na naslovnici majskog broja magazina ,,Vogue" kako bi promovisale nadolazeći modni film.

Film ,,Đavo nosi Pradu 2" stiže u bioskope 1. maja, prenosi People.

