Proleće 2026 donosi veliki modni obrt – bluze ponovo preuzimaju glavnu ulogu i postaju nezaobilazan komad garderobe.

Ono što je nekada bilo rezervisano za elegantnije prilike, danas ulazi u svakodnevni stil. Bluza se nosi uz farmerke, suknje ili pantalone i lako podiže svaku kombinaciju na viši nivo, bez mnogo truda.

Njena najveća prednost je svestranost – jednim komadom možete izgledati sređeno, ženstveno i moderno u isto vreme.

Posebno su u trendu modeli sa čipkom, vezom i romantičnim detaljima, kao i oni sa mašnama, trakama i zanimljivim krojevima koji prate liniju tela. Za hrabrije, tu su bluze sa naglašenim rukavima koje odmah privlače pažnju.

S druge strane, minimalistički modeli sa čistim linijama savršeni su za one koji vole jednostavan, ali sofisticiran izgled.

Jedno je sigurno – ove sezone majice padaju u drugi plan, a bluza postaje komad koji pravi najveću razliku u stilu.