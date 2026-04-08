Tužna vest potresla je sportsku javnost – preminuo je Duško Vujošević, jedan od najuticajnijih trenera u istoriji srpske košarke.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je novinar Petar Peca Popović, navodeći da je informaciju dobio iz Kliničkog centra, gde se Vujošević lečio. U bolnicu je primljen zbog teške upale pluća, ali i zbog već ozbiljno narušenog zdravstvenog stanja, pre svega problema sa srcem i bubrezima.

Vujošević se godinama borio sa dijabetesom, hroničnom bolešću koja vremenom ostavlja ozbiljne posledice na ceo organizam. Kod njega je upravo dijabetes doveo do razvoja bubrežna insuficijencija, što je značilo da su mu bubrezi postepeno prestajali da funkcionišu.

Zbog toga je bio primoran na redovne dijalize, a kasnije je prošao i kroz transplantaciju bubrega. I pored toga, njegovo zdravstveno stanje dugo je bilo teško i komplikovano, uz dodatne probleme sa srcem koji su dodatno opterećivali organizam.

Na kraju, kombinacija hroničnih bolesti i teške upale pluća dovela je do fatalnog ishoda, posle dugogodišnje borbe koju je vodio dostojanstveno i bez predaje.

Honična bolest bubrega je oštećenje strukture ili funkcije bubrega koje traje preko tri meseca. Procenjuje se da hronična bolest bubrega (HBB) pogađa više od 850 miliona ljudi u svetu.

Dovodi do prerane smrti

Hronična bubrežna insuficijencija nekoliko puta povećava rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, šećerne bolesti, povišenog pritiska, završnog stadijuma bubrežne bolesti (uremije) i prerane smrti (pre 65. godine života).

Uzroci hronične bubrežne insuficijencije

Postoji nekoliko glavnih uzroka hronične bubrežne insuficijencije, a najčešći su:

1. Dijabetes

2. Visok krvni pritisak

3. Policistična bolest bubrega

5. Dugotrajna upotreba određenih lekova (ibuprofen i diklofenak, određeni antibiotici, diuretici i lekovi koji se koriste u terapiji karcinoma)

Simptomi hronične bubrežne insuficijencije

Simptomi hronične bubrežne insuficijencije mogu biti suptilni i razvijati se postepeno. U ranim fazama, bolest često simptomi prolaze neprimećeno. Najčešći simptomi su:

• Osećaj umora i slabosti

• Oticanje ruku, nogu i lica zbog zadržavanja tečnosti

• Problemi sa mokrenjem – učestalo mokrenje ili smanjenje količine urina

• Povišen krvni pritisak koji je teško kontrolisati

• Svrab kože i suvoća

• Gubitak apetita, mučnina i povraćanje

• Bol u donjem delu leđa, u predelu bubrega