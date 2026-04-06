Ove sezone postaju jedan od ključnih komada koji osvaja i proleće i leto. Njihova duboka, indigo nijansa donosi dozu elegancije i lako se uklapa u gotovo svaki stil, zbog čega ih žene sve češće biraju kao osnovu svojih outfita.

Ono što ovaj komad izdvaja jeste njegova svestranost. Tamni džins podjednako dobro funkcioniše u ležernim, poslovnim, ali i večernjim kombinacijama, a zahvaljujući svojoj boji može da "iznese" i najneutralnije, ali i najupadljivije tonove. Upravo zato postaje nezaobilazan izbor u prelaznim sezonama, kada se garderoba prilagođava promenljivim vremenskim uslovima.

Modni trendovi za proleće 2026. jasno pokazuju da se granice brišu, komadi koji su nekada bili vezani za određena godišnja doba sada se nose tokom cele godine. Tamne farmerke su savršen primer toga, jer uz pravi izbor materijala i kroja mogu izgledati lagano, moderno i potpuno prilagođeno toplijim danima.

Zahvaljujući spoju praktičnosti i elegancije, ovaj komad ne samo da se vraća na velika vrata, već postaje pravi favorit među ženama koje žele da izgledaju sređeno bez previše truda.