Dobro došli u prvi mlad Mesec astrološke godine. Sunce i Mesec se susreću u vatrenom Ovnu 17. aprila, nudeći nam priliku za lični reset, pod uslovom da smo spremni da verujemo u sebe i odlučno krenemo napred.
Ova lunacija donosi neophodnu pokretačku energiju u sferama gde ste možda ranije želeli da odustanete. Budi se nova želja za napretkom, motivišući vas da se posvetite ciljevima koji su do sada stagnirali.
Ovan je prvi znak zodijaka, a kada uzmemo u obzir njegovu hrabru esenciju, sve ima savršenog smisla. Ovaj vatreni znak je prirodni lider, hrabar pred izazovima i uvek spreman da prokrči novi put bez osvrtanja unazad.
Tokom mladog Meseca 17. aprila, ovu snažnu astrološku energiju biće nemoguće ignorisati. Ona označava vrhunac aprilskog stelijuma u Ovnu, tokom kog će Sunce, Mesec, Merkur, Mars, Saturn, Neptun i Hiron biti grupisani zajedno, pojačavajući našu kolektivnu želju za nezavisnošću.
S obzirom na to da su intelektualni Merkur i strogi Saturn udružili snage sa impulsivnim Marsom, biće važno da svoju viziju i potrebu za brzim napretkom balansirate sa logičnim planiranjem. Pored toga, pošto je mlad Mesec usko povezan sa Hironom (planetom isceljenja), ovo je idealna prilika da prevaziđete emotivne blokade koje su vas u prošlosti sprečavale da ostvarite svoj puni potencijal.
Pojedini znakovi zodijaka biće posebno osnaženi i spremni za akciju. Otkrijte ih u nastavku!
Ovan
Ukoliko već neko vreme pokušavate da izađete iz kolotečine, sada je trenutak da se pokrenete i aktivno kreirate budućnost po sopstvenoj meri. Ovaj mlad Mesec dostiže vrhunac uz prisustvo značajnog broja planeta u vašem znaku, donoseći vam povoljnu energiju za nove početke.
Izuzetno je važno da tokom ove lunacije poštujete sopstvene potrebe, jer će vas upravo vaša intuicija voditi u pravom smeru. Uvažavanje tuđeg mišljenja je poželjno, ali vaša volja je sada presudna, zato sebe stavite na prvo mesto. Samo se potrudite da svoju impulsivnost i nerealna očekivanja povremeno ublažite dozom realnosti.
