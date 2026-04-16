Dobro došli u prvi mlad Mesec astrološke godine. Sunce i Mesec se susreću u vatrenom Ovnu 17. aprila, nudeći nam priliku za lični reset, pod uslovom da smo spremni da verujemo u sebe i odlučno krenemo napred.

Ova lunacija donosi neophodnu pokretačku energiju u sferama gde ste možda ranije želeli da odustanete. Budi se nova želja za napretkom, motivišući vas da se posvetite ciljevima koji su do sada stagnirali.

Ovan je prvi znak zodijaka, a kada uzmemo u obzir njegovu hrabru esenciju, sve ima savršenog smisla. Ovaj vatreni znak je prirodni lider, hrabar pred izazovima i uvek spreman da prokrči novi put bez osvrtanja unazad. Tokom mladog Meseca 17. aprila, ovu snažnu astrološku energiju biće nemoguće ignorisati. Ona označava vrhunac aprilskog stelijuma u Ovnu, tokom kog će Sunce, Mesec, Merkur, Mars, Saturn, Neptun i Hiron biti grupisani zajedno, pojačavajući našu kolektivnu želju za nezavisnošću.