Aran Čidvik (24) iz Škotske imao je neverovatnih 176 kilograma. Jeo je najveća pakovanja čipsa, sve moguće grickalice, kineska jela i hamburgere.

Međutim, jednog dana se zabrinuo da neće doživeti 30. rođendan ako tako nastavi, pa je odlučio da smrša. Uspeo je da skine 82 kilograma za godinu dana.

Uradio sam to zbog dede

Momak se mučio da zaveže pertle na obući ili pronađe odeću koja mu pristaje, a nije mogao ni da stane u sedište aviona. Njegova transformacija počela je 2023. godine, nakon žurke sa prijateljima. „Mama mi je rekla da će me sahraniti pre nje. I moj deda je umro krajem 2022. godine, pa sam hteo to da uradim za njega“, otkrio je.

Tokom naredne godine, Aran je smršao preko 80 kilograma promenom ishrane i počeo redovno da vežba. Nezdravu hranu zamenio je voćem, povrćem i namirnicama bogatim proteinima, a sada ima 89 kilograma, piše „Daily Star“.

Jeo je nemasnu ćuretinu

Aron je umesto hamburgera i čipsa počeo da jede nemasnu ćuretinu i niskokalorične kolače od pirinča. On tvrdi da je zbog te promene za tri meseca izgubio 19 kilograma i gubio na težini brže od onih koji su uzimali lekove za mršavljenje poput "ozempika".

U početku je rezervisao termine za lične treninge kada nije gužva u teretani jer se osećao neprijatno zbog svog izgleda, ali nakon tri meseca mu je poraslo samopouzdanje.

On veruje da je njegovo prejedanje bilo način da se nosi sa traumama iz nesreće koju je doživeo kao dete. „Osećao sam da ću umreti pre nego što napunim 30 godina i znao sam da moram da napravim promenu. Bio sam na neki način depresivan. Moj način nošenja sa traumama iz prošlosti bilo je prejedanje, stalno bih jeo šta god sam hteo i pio vikendima“, ispričao je mladić.

„Svi su buljili u mene u kafiću, znojio bih se na koncertima, ljudi su me sa podsmehom gledali na fudbalskim utakmicama, mučio sam se u avionu. Drago mi je da je sada tome došao kraj. Bilo je užasno“, dodao je.

Mršavljenje bez opuštene kože

Pre nego što je izgubio kilograme, Aran se borio sa anksioznošću povezanom sa njegovim izgledom. „Nisam to tada shvatao, ali moj način suočavanja s tim bio je konstantno jedenje. Kad sam tražio novi posao, mislio sam da me niko neće hteti zaposliti zbog moje težine“, priznao je. Ali nakon što je smršao, Aran je pun samopouzdanja i želi da inspiriše druge.

Detaljno je opisao svoj fitnes režim: „Za početak su to bile osnovne vežbe, a onda sam postepeno počeo da radim više kardio vežbi s malo tegova. Postepeno sam napredovao i sada idem četiri do pet puta nedeljno. Sada je teretana deo mog života, nikada ne bih mogao da se vratim na prethodni način života.

Njegova transformacija nije tu stala. Do kraja prošle godine, Aran je završio trku od deset kilometara i sada se priprema za polumaraton. „Cilj mi je bio da do juna imam ispod 127 kilograma, a imao sam 114 kilograma i briznuo u plač od sreće“, rekao je.

Iako nema određenu ciljnu težinu, Aranovi ciljevi su da poveća mišićnu masu i ostane vitak. „Pošto sam to uradio kako treba, izgradio sam mišiće dok sam gubio na težini i nemam toliko opuštene kože. Pratio sam svaku kaloriju i važno je ne sažaljevati se i misliti da su svi protiv vas, vi ste jedini koji možete da se promenite“, napomenuo je mladić.

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