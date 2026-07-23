Kada je medicinska sestra Nora Lusijer došla u svoju smenu u bolnici, nije mogla ni da nasluti da će uskoro upoznati svoju buduću ćerku.
Nora, koja radi u odeljenju za specijalnu negu novorođenčadi u bolnici Beverli, zvanično je usvojila svoju ćerku Pamelu dve godine nakon što ju je prvi put upoznala kao bebu pacijenta u bolnici. U intervjuu za WFXT, Nora je rekla da je odjednom osetila povezanost sa Pamelom, koja je pre rođenja bila izložena psihoaktivnim supstancama.
Pamelini biološki roditelji nisu bili u mogućnosti da budu deo njenog života. Takođe je ubrzo saznala da hraniteljska porodica koja je trebalo da je preuzme to nije mogla da učini zbog njenih zdravstvenih problema, koji su uključivali i hranjenje preko sonde.
„Sedela sam tako sa njom i razmišljala: 'Pa, zaista je preslatka'“, izjavila je Nora za ovaj medij. „Onda su mi sve moje kolege i svi prijatelji rekli: 'Jednostavno je uzmi. Samo to uradi. Tvoj muž neće ni primetiti.'“
Prava odluka
Nora i njen suprug Martin želeli su da postanu hranitelji, ali nisu očekivali da će taj dan doći tako brzo. Međutim, Pamela je ubrzo osvojila i Martina.
„Kada sam je video kako dolazi kući, kako se smeje i kako je srećna, znao sam da je to bila prava odluka“, rekao je Martin.
Srećom, država je uspela da ubrza proces Pamelinog smeštanja u hraniteljsku porodicu kod ovog para, pošto se Nora već brinula o njoj u bolnici.
„Bila sam u fazonu: 'Čekaj, jesam li ja njen roditelj? O Bože, ja sam njen roditelj. Šta smo to uradili?'“, prisetila se Nora. „Zaista imam osećaj kao da sam jednostavno imala prekid filma i odjednom dobila dete.“
Zvanično usvojena
Nora i njen suprug su u petak, 17. jula zvanično usvojili Pamelu na njen drugi rođendan. Ovom velikom trenutku prisustvovalo je 25 najbližih članova porodice i prijatelja, uključujući i nekoliko koleginica, medicinskih sestara iz odeljenja intenzivne nege novorođenčadi.
„Ovo je bio neverovatan poduhvat, ali ne mogu da zamislim bolju osobu sa kojom bih to uradio, niti bolju osobu za koju bih to uradio“, rekao je Martin.
Iako Pamela ima manja kašnjenja u razvoju, ona i dalje dobro napreduje. Nora i njen suprug su rekli da osećaju kao da je Pamela od samog početka trebalo da bude njihova ćerka.
„Kažu da ne treba donositi posao kući, što sam ja svakako uradila. Ipak, ispalo je odlično po mene“, izjavila je Nora. „Nismo mogli da tražimo bolje dete.“
Bonus video:
Komentari (0)