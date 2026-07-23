Porodice dvojice muškaraca koji su putem DNK testova otkrili da su zamenjeni u porodilištu pre 38 godina, optužuju bolnicu u Severnoj Dakoti da im je oduzela živote koje je trebalo da vode.

Kajl Bajlin je otkrio svoju biološku porodicu nakon što je uradio kućni test koji je nasumično izabrao tokom praznične razmene poklona. To ga je dovelo do njegove biološke tetke na jednoj ontološkoj platformi. Njen sestrić, Džeremi Morison, potom je testirao svoj DNK. Rezultati su bili neoborivi.

„Tada sam se potpuno šokirao“, rekao je Bajlin. „Nikada nismo mogli ni da zamislimo da se zaista dogodila zamena beba na rođenju.“

Morison je rekao da se uverio čim je video fotografiju Bajlinovog brata i shvatio da veoma liče.

Bajlin i Morison su bili jedine bebe rođene 26. januara 1988. godine u Medicinskom centru „Juniti“ u Graftonu, u Severnoj Dakoti, navodi se u njihovoj tužbi podnetoj državnom sudu prošle nedelje. Nekako su otišli kući sa pogrešnim roditeljima.

U saopštenju bolnice navodi se da nema dokaza da je osoblje odgovorno za zamenu.

Međutim, Bajlin, rođen kao Džeremi Morison, kaže da i dalje ima bolničku narukvicu koja ga je pogrešno identifikovala kao Kajla Bajlina.