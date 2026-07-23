Porodice dvojice muškaraca koji su putem DNK testova otkrili da su zamenjeni u porodilištu pre 38 godina, optužuju bolnicu u Severnoj Dakoti da im je oduzela živote koje je trebalo da vode.
Kajl Bajlin je otkrio svoju biološku porodicu nakon što je uradio kućni test koji je nasumično izabrao tokom praznične razmene poklona. To ga je dovelo do njegove biološke tetke na jednoj ontološkoj platformi. Njen sestrić, Džeremi Morison, potom je testirao svoj DNK. Rezultati su bili neoborivi.
„Tada sam se potpuno šokirao“, rekao je Bajlin. „Nikada nismo mogli ni da zamislimo da se zaista dogodila zamena beba na rođenju.“
Morison je rekao da se uverio čim je video fotografiju Bajlinovog brata i shvatio da veoma liče.
Bajlin i Morison su bili jedine bebe rođene 26. januara 1988. godine u Medicinskom centru „Juniti“ u Graftonu, u Severnoj Dakoti, navodi se u njihovoj tužbi podnetoj državnom sudu prošle nedelje. Nekako su otišli kući sa pogrešnim roditeljima.
U saopštenju bolnice navodi se da nema dokaza da je osoblje odgovorno za zamenu.
Međutim, Bajlin, rođen kao Džeremi Morison, kaže da i dalje ima bolničku narukvicu koja ga je pogrešno identifikovala kao Kajla Bajlina.
Bolnička dokumentacija više ne postoji
Prošle su dve godine otkako su DNK testovi razbili ono što su mislili da znaju o svojim porodicama – uključujući zbunjujuće trenutke, emotivne porodične sastanke i razmišljanja o tome šta bi bilo kad bi bilo.
„Kajl je i dalje moj sin – to se nikada neće promeniti“, izjavila je Evelin Njutn, koja ga je odgajala kao sopstvenog, u telefonskom intervjuu za Asošiejted pres u petak. „Ali osećam se pokradeno za život koji je trebalo da imam sa svojim biološkim sinom. Ne možete da se vratite i zamenite 35 godina. Prvi koraci, vožnja automobila, venčanje – kako to da nadoknadite?“
Bolnica ne osporava da su bebe u nekom trenutku zamenjene. Navodi da radi na tome da bolje razume šta se dogodilo, ali da nije otkrila nikakve dokaze da su njena uprava ili osoblje odgovorni za ovu grešku koja im je promenila život.
„Svesni smo dubokog uticaja koji je ovo otkriće imalo na njih i njihove porodice“, navodi se u saopštenju medicinskog centra „Juniti“. „Nažalost, zbog proteka od skoro četiri decenije, medicinska dokumentacija i evidencija o osoblju koje su mogle pružiti dodatnu jasnoću više ne postoje, a nijedan član porođajnog tima iz tog vremena više nije zaposlen u bolnici.“
Ovo saznanje nije promenilo način na koji Morison oseća prema porodici koju oduvek poznaje. On i dalje roditelje uz koje je odrastao – Elizabet O’Tul i Terija Morisona – smatra svojim roditeljima. I pored nekih izazovnih trenutaka – kao što je žal što nije imao brata ili sestru na koje bi mogao da se osloni kada je imao 7 godina i kada su se razveli – kaže da mu je detinjstvo bilo dobro.
„Bio sam voljen. Igrao sam sportove. Dobro sam prolazio u školi“, rekao je Morison. „DNK test neće oduzeti 38 godina uspomena.“
Šokantna istina dovela je do emotivnih susreta
Morison sada živi u Kolorado Sitiju, u Koloradu, i radi kao inspektor zavarivanja u kompaniji za energiju vetra. Da nije zamenjen na rođenju, pretpostavlja da bi i dalje bio sa svojim biološkim bratom i ocem, radeći na farmi žitarica u Severnoj Dakoti gde je Bajlin odrastao.
Njutnova je rekla da nikada nije posumnjala da Kajl možda nije njihov biološki sin dok su ga ona i njen tadašnji suprug, Kit Bajlin, odgajali. Istina, uža porodica je imala svetlu kosu, a Kajlova je bila tamna. Ali njen suprug je imao rođake sa tamnom kosom, a sama Njutnova je bila usvojena, pa nije znala kako izgledaju njeni krvni srodnici.
Za Bajlina, pitanja o uticaju prirode u odnosu na odgoj postala su mnogo ličnija. Dok je gradio akademsku karijeru daleko od Severne Dakote, smatrao je da su političke rasprave tokom porodične večere za Dan zahvalnosti samo uobičajeni deo američkog porodičnog života.
„Samo treseš pesnicom i pitaš se – kako ovo može biti moja porodica? Kako sam toliko drugačiji od njih?“, rekao je Bajlin. „Ispostavilo se da smo mi prosto potpuno različiti ljudi, i tačka.“
Bajlin i Morison su se sada upoznali sa svojim biološkim roditeljima — susreti su bili srdačni, ali neprijatni, rekli su. Njih dvojica se još nisu lično sreli, ali su razgovarali telefonom.
„Pokušali smo da se ujedinimo kao grupa i prosto prihvatimo da, bez obzira na sve, postoje različiti načini na koje ovo može postati društveno komplikovano“, rekao je Bajlin. „Svako sada upoznaje ljude koje ranije nije poznavao.“
I drugi su otkrili da su zamenjeni u porodilištu
Takvi slučajevi su retki, ali ih kućni DNK testovi čine lakšim za otkrivanje:
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U 2024. godini, dve žene su tužile vladu Norveške navodeći kršenje ljudskih prava nakon što su otkrile da su zamenjene.
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Dvojica muškaraca koji veruju da su zamenjeni na rođenju 1942. godine tužila su rimokatoličku biskupiju u Zapadnoj Virdžiniji 2020. godine, navodeći nemar i kršenje dužnosti od strane bolnice u kojoj su rođeni.
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U Pensilvaniji je 2018. godine testiranje otkrilo da su dve devojčice zamenjene oko 75 godina ranije.
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Kanadska vlada je 2016. godine pokrenula istragu nakon što su DNK dokazi ukazali na to da su dvojica muškaraca iz autohtone zajednice u severnom Manitobi zamenjena na rođenju 1975. godine.
Savremena tehnologija pomaže bolnicama da spreče zamene
Dr Džonatan Maron, pedijatrijski onkolog koji takođe predaje u Centru za bioetiku Medicinskog fakulteta na Harvarda, kaže da bi takve zamene danas trebalo da se dešavaju „skoro pa nikada“.
„Koliko god da se svi kliničari, lekari, medicinske sestre, socijalni radnici i svi ostali žale na elektronske zdravstvene kartone,“ digitalna zaštita je jasna prednost, rekao je Maron.
Advokat Tim O'Kif je rekao da je godinu dana pokušavao da postigne novčano poravnanje sa bolnicom pre nego što je podneo tužbu za nanošenje duševnog bola usled nemara i lekarske greške. Porodice su ovo vreme provele prilagođavajući se novim realnostima.
„Sada znam istinu, ali i dalje radimo na izgradnji odnosa,“ rekao je Morison. „Mislim, ne mogu da se vratim kroz vreme i ponovo izgradim ono što je već izgubljeno. To je proces koji traje, baš kao i ja.“
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