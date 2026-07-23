Neki muškarci se zaljube brzo i bez mnogo razmišljanja, dok drugi mesecima mogu da kriju emocije i pažljivo posmatraju osobu koja im se dopada. Prema astrološkim tumačenjima, određeni horoskopski znakovi posebno teško ulaze u ozbiljne odnose.

To ne znači da ne žele ljubav, već da im je potrebno više vremena da steknu poverenje i osete sigurnost. Kada jednom odluče da se prepuste, obično ne ulaze u vezu bez razmišljanja.

Devica

Muškarac Devica ume da bude izuzetno oprezan kada je ljubav u pitanju. Pre nego što odluči da započne vezu, želi da dobro upozna osobu koja mu se dopada.

Analizira svaki detalj, primećuje sitnice i često previše razmišlja o tome da li će odnos zaista funkcionisati. Zbog toga može delovati nezainteresovano, iako je zapravo samo veoma oprezan.

Škorpija

Škorpija teško pušta ljude blizu sebe. Iako može da bude veoma privlačna i harizmatična, ovaj muškarac ne daje svoje poverenje lako.

Potrebno mu je vreme da proceni da li je osoba iskrena i da li može da joj veruje. Strah od izdaje često ga tera da drži distancu, čak i kada mu se neko zaista dopada.

Međutim, kada se zaljubi i odluči da nekome veruje, njegove emocije mogu biti veoma snažne.

Vodolija

Muškarac Vodolija često ima problem sa idejom da izgubi svoju slobodu. Zbog toga može da beži od odnosa koji mu deluje previše intenzivno ili zahtevno.

Njemu je važno da u partnerki ima i prijatelja, osobu sa kojom može da razgovara i deli interesovanja. Ako oseti pritisak ili pokušaj kontrole, vrlo brzo će se povući.

Vodolija se najčešće zaljubljuje postepeno, ali kada odluči da uđe u vezu, to je zato što je zaista pronašla osobu koja joj odgovara.