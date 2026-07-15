Jedno istraživanje bavilo se pitanjem zašto devojčice ulaze u pubertet ranije nego ikada, a istraživači možda su otkrili uzrok.

Kod devojčica je normalno da pubertet počne bilo kada između osme i četrnaeste godine, prema smernicama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Međutim, poslednjih godina sve je više izveštaja da se veći broj devojčica nalazi na ranijem kraju tog raspona, a neke počinju pubertet čak i pre osme godine.

Kako je izvestio NBC News, jedno istraživanje koje je sprovela škola javnog zdravlja ,,Harvard T.H. Chan School of Public Health" je pokazalo u maju da je 15,5 odsto devojčica dobilo prvu menstruaciju pre 11. godine, dok je 1,4 odsto njih počelo da menstruira pre navršenih devet godina.

Istraživanja su ukazala na brojne moguće uzroke, uključujući sve veću stopu gojaznosti kod dece ili jednostavno genetiku.

Hemikalije

Jedna studija posebno se bavila pitanjem da li bi mogući uticaj hemikalija iz okruženja na mozak mogao biti razlog povećanja broja slučajeva ranog puberteta.

Dr Natali Šo, pedijatrijski endokrinolog pri institutu ,,National Institute of Environmental Health Sciences" u Daramu, u Severnoj Karolini, i jedna od glavnih autorki nove studije, je rekla da je njen istraživački tim tražio jedinjenje kojem bi deca mogla biti često izložena.

Mošus

Nakon detaljne analize, koja je uključivala pregled 10.000 jedinjenja iz baze odobrenih farmaceutskih supstanci, istraživači su pronašli jedno koje se posebno izdvojilo.

Nitro mošus Musk Ambrette bi mogao da se vezuje za receptor povezan sa pubertetom u hipotalamusu, delu mozga koji reguliše brojne telesne funkcije. To bi zatim moglo dovesti do oslobađanja GnRH — hormona koji učestvuje u sazrevanju polnih organa i proizvodnji estrogena, testosterona i progesterona.

Musk Ambrette je vrsta mošusa koja se nekada nalazila u velikom broju mirisnih proizvoda, uključujući parfeme, proizvode za ličnu negu, sredstva za čišćenje, kao i neke namirnice koje sadrže veštačke arome.

Zabrane

Iako se ranije često koristio u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za ličnu negu, njegova upotreba je od tada znatno ograničena ili zabranjena u mnogim regionima zbog bezbednosnih razloga.

Evropska unija je zabranila njegovu upotrebu u kozmetici, dok ga je i Kanada ograničila.

Tim koji stoji iza studije testirao je Musk Ambrette na larvama zebrica i ljudskim ćelijama hipotalamusa i otkrio, iznenađujuće, da je supstanca zaista podstakla proizvodnju GnRH hormona.

Iako je potrebno sprovesti još mnogo istraživanja, ovo predstavlja važan prvi korak ka razumevanju onoga što bi moglo da stoji iza porasta broja slučajeva ranog puberteta.

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