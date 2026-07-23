Većina ljudi namirnice u frižideru raspoređuje prema tome koliko prostora ima, ali svaka polica zapravo ima svoju namenu. Zbog toga nije svejedno gde ćete staviti mleko, meso, povrće ili ostatke ručka.

Vrata frižidera su najtopliji deo, pa nisu idealno mesto za namirnice koje se lako kvare. Iako se tu najčešće drže mleko i jaja, temperatura na policama je obično stabilnija.

Sirovo meso i riba trebalo bi da budu dobro upakovani i postavljeni na najnižoj polici, kako eventualna tečnost ne bi dospela na druge namirnice. Povrće, sa druge strane, najčešće ima svoju posebnu fioku.

Pravilno raspoređivanje hrane ne zauzima više vremena, a može pomoći da namirnice duže ostanu sveže i da se manje hrane baca.