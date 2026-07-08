Život Oksane Kobelecke iz Odese promenio se iz korena u samo nekoliko trenutaka. Danas je mnogi znaju kao majku koja je sama podigla šestoro dece, među kojima su i petorke, ali malo ko zna kroz šta je sve prošla.

Nakon početka rata u Ukrajini njen život ponovo se potpuno promenio, baš kao i život miliona drugih ljudi.

Sanjali drugo dete, a dobili petorke

Oksana Kobelecka i Sergej Semjonov živeli su u Odesi sa ćerkom Alisom. Oksana je tada radila kao analitičar u Gradskom informaciono-analitičkom centru.

Kada su odlučili da prošire porodicu i dobiju još jedno dete, usledio je šok. Na ultrazvuku su saznali da ne čekaju jednu bebu, već čak pet.

Vest ih je potpuno iznenadila, ali su budući roditelji ipak sa radošću prihvatili ono što ih očekuje.

Godine 2016. trogodišnja Alisa postala je starija sestra petorkama – Denisu, Vladislavu, Davidu, Dariji i Aleksandri.

Grad im poklonio stan i kombi

Pošto je porodica odjednom postala mnogo brojnija, gradske vlasti u Odesi odlučile su da pomognu.

Oksana je dobila petosoban stan i minibus kako bi lakše mogla da brine o šestoro dece.

Međutim, iza zatvorenih vrata situacija nije bila ni približno idilična.

Muž ih je napustio

Nedugo nakon rođenja petorki Sergej je napustio porodicu. Kasnije se nakratko vratio uz obećanje da će pomagati, ali njihov brak nije opstao.

Oksana je kasnije potvrdila da su se zvanično razveli, a otac dece odbio je da plaća alimentaciju.

Najteže joj, kako je priznala, nije bilo da preživi ili da oprosti.

– Najteže mi je bilo kada su me deca pitala: "Gde je tata?" – ispričala je svojevremeno.

Veliku podršku pružili su joj komšije, građani Odese koji su organizovali fond za pomoć, kao i njena majka Olga Ivanovna. U brizi o šestoro mališana pomagale su joj i dadilje.

Instagram joj je promenio život

Kako bi obezbedila porodicu, Oksana je počela da vodi blog na Instagramu u kojem je pokazivala svakodnevni život sa šestoro dece.

Zahvaljujući velikoj popularnosti dobijala je pozive za reklamne kampanje, fotografisanja i različite saradnje koje su joj pomogle da izdržava porodicu.

Rat ih je naterao da napuste dom

Kada je 24. februara 2022. počeo rat u Ukrajini, Oksana je napisala da se ostvaruje njen najveći strah.

Sa decom je najpre otišla u Kišinjev, a zatim je, zahvaljujući pomoći ljudi koji su je pratili na društvenim mrežama, stigla do Portugala.

Porodica se nastanila u gradu Kaškaišu, gde su lokalne vlasti organizovale njihov smeštaj i pomogle da se deca upišu u školu.

Oksana je kasnije ispričala da su ih po dolasku dočekali zaposleni iz gradske uprave, pa čak i zamenik gradonačelnika, koji je pomagao oko prtljaga i dece.

Vratila se u Ukrajinu, pa ponovo otišla

Krajem avgusta 2023. godine Oksana se sa decom vratila u Odesu, jer je želela da ponovo oseti život u svojoj zemlji.

Međutim, posle nešto više od mesec dana donela je novu tešku odluku.

Shvatila je da, uprkos tome što ljudi pokušavaju da nastave normalan život, zbog bezbednosti dece ipak mora ponovo da ode u inostranstvo.

Danas Oksana Kobelecka i njeno šestoro dece i dalje žive van Ukrajine. Na društvenim mrežama redovno deli njihove svakodnevne trenutke, a najvažnije joj je, kako kaže, da njena deca odrastaju na sigurnom mestu dok čekaju dan kada će ponovo moći da se vrate kući.