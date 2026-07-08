Majka jednog deteta, Kler Veb, imala je samo 32 godine kada joj je dijagnostikovan izuzetno agresivan rak dojke u četvrtom stadijumu. Sve je počelo nakon što je tokom igre sa dvogodišnjim sinom Tediem u igraonici slučajno udarila grudi, nakon čega su se pojavili otok i tvrda kvržica. Posle niza pregleda i biopsije stigla je teška dijagnoza.

Lekari su joj saopštili da se bolest proširila na pluća i da je malo verovatno da će dočekati da njen sin krene u školu. Vest ju je potpuno slomila. Počela je da piše dnevnik, sastavila testament, planirala sopstvenu sahranu i čak pisala pisma sinu za njegove buduće rođendane i važne životne trenutke, verujući da ih neće doživeti.

Ipak, usledio je neverovatan preokret. Nakon samo tri ciklusa hemoterapije, pregledi više nisu pokazivali prisustvo raka. Onkolozi su njeno stanje označili kao "bez dokaza o bolesti" (NED - No Evidence of Disease), što predstavlja najbolji mogući ishod za pacijente sa rakom u četvrtom stadijumu.

Zahvaljujući izuzetnom odgovoru organizma na terapiju, Kler je kasnije mogla da bude podvrgnuta mastektomiji, iako je u početku operacija bila isključena kao mogućnost. Danas i dalje prima imunoterapiju na svake tri nedelje, a lekari je smatraju "izuzetnim responderom" na lečenje.

Kaže da se fizički oseća bolje nego ikada, iako i dalje redovno odlazi na kontrole. Najemotivniji trenutak doživela je kada je prošlog septembra ispratila sina u prvi razred - trenutak za koji je nekada verovala da nikada neće dočekati.

"Kada mi je postavljena dijagnoza, svake večeri sam pisala sinu rođendanske čestitke i pisma koja je trebalo da otvori u važnim trenucima svog života, jer sam bila uverena da neću biti uz njega. Do sada sam uspela da bacim dva takva pisma, jer sam ipak bila tu da te trenutke proživim zajedno sa njim", ispričala je Kler, piše Miror.