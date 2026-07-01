Tri horoskopska znaka će ugledati tračak nade kada je reč o budućnosti 2. jula 2026. godine.

Venera pravi trigon sa Lilit, donoseći pozitivan preokret u ljubavnom životu.

Lilit nas često podstiče da postanemo bolje verzije sebe. Kada je u ovu astrološku kombinaciju uključena i planeta ljubavi, odnosi sa drugima mogu da se poprave. Ovaj aspekt pomaže da usvojimo pozitivniji pogled na život, ali od nas zavisi da li ćemo tu novootkrivenu nadu uspeti da sačuvamo.

Bik

U četvrtak vas očekuje veoma važan razgovor sa bliskim prijateljem ili partnerom. Iza vas je period nesuglasica, ali ni vi ni druga strana ne želite da odustanete od tog odnosa. Srećom, pozitivna energija koju donosi trigon Venere i Lilit daje vam razlog za optimizam.

Oboje ste priželjkivali da stvari budu bolje nego što su bile. Uprkos napetosti, niste spremni da prekinete ovu vezu. Verujete da između vas još postoji nešto vredno čuvanja i ne želite da to izgubite.

Ovaj astrološki aspekt pomaže vam da prevaziđete sopstvene kočnice i premostite razdaljinu koja se stvorila između vas. Pokazuje vam da nijedna prepreka nije nepremostiva i da uz iskren razgovor možete ponovo pronaći zajednički jezik, nadu i ljubav.

Ribe

Nada vam dolazi kroz san, a to je sasvim u skladu sa vašom prirodom. Intuitivni ste i iz tog sna izvlačite obećanje da vas očekuju bolji dani. Deluje vam kao dobar znak.

Ponekad vam je upravo to dovoljno — mali podsticaj koji će vas vratiti na noge i dati vam snagu za novi početak. Dugo ste čekali neki znak, a tokom trigona Venere i Lilit dobijate upravo ono što vam je bilo potrebno.

Energija Lilit u ovom slučaju toliko je snažna da vam pomaže da sagledate situaciju izvan stresa i problema koji vas opterećuju. Želite da zadržite pozitivan stav, a ovaj aspekt vam daje snagu da prevaziđete sve što usporava vaš napredak.

Škorpija

Već neko vreme imate osećaj da stojite u mestu i da ne uspevate da izađete iz začaranog kruga, što vam stvara dodatni stres. Međutim, u četvrtak vam trigon Venere i Lilit donosi olakšanje i oslobađa vas nagomilane frustracije. Ovaj aspekt pokazuje da imate mnogo razloga da se radujete onome što dolazi.

Tokom ovog tranzita uspevate da nadjačate sopstvene sumnje, što je veliki korak s obzirom na to koliko su vas one u poslednje vreme opterećivale. Toga dana dobijate znak nade koji vas usmerava ka oporavku.

To može biti povezano sa ljubavnom vezom ili jednostavno sa novim načinom da ponovo stanete na svoje noge. Kako god bilo, sve će doći na svoje mesto. Pred vama je svetlija budućnost i, posle dužeg vremena, ponovo verujete u nju, objašnjava Your Tango.

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