Kristina je godinama verovala da ima stabilan i srećan brak, ali joj se život potpuno promenio nakon jednog telefonskog poziva koji je njen suprug Mate primio jedne obične nedelje. Njegova reakcija bila joj je odmah sumnjiva, a ubrzo je shvatila da vodi dvostruki život.

U početku su to bile sitnice koje je pokušavala da ignoriše – kasni poslovni sastanci, novi parfem, promena načina oblačenja i telefon koji više nikada nije ostavljao otključan. Ipak, osećaj da nešto nije u redu postajao je sve jači.

Na kraju je otkrila bolnu istinu – Mate je mesecima imao tajnu aferu sa koleginicom Alinom.

„Ako me opet slažeš, gotovo je“

Umesto burne scene, Kristina je odlučila da upozna Alinu. Na kafi joj je otvoreno priznala da voli Matu.

– Sa njim se osećam živom. Sluša me i razume – rekla joj je.

Kristinu je najviše zabolelo to što je njen muž njihov brak opisao kao rutinu bez strasti. Kod kuće je usledio težak razgovor, tokom kog je Mate priznao da ne zna šta želi – porodicu i sigurnost ili uzbuđenje koje je osećao pored Aline.

Na kraju je ipak odlučio da prekine aferu i pokuša da spase brak. Kristina mu je dala novu šansu i zajedno su krenuli na terapije, ali poverenje više nije bilo isto.

– Biram da pokušam. Ali ako me ponovo budeš lagao… gotovo je – rekla mu je.

Osveta koja je sve uništila

Ipak, priča se tu nije završila. Alina nije mogla da prihvati to što je Mate ostavio, pa je odlučila da mu se osveti preko posla. Optužila ga je da je zloupotrebio položaj i da joj je obećavao poslovne privilegije zbog njihove veze.

Uz prijavu je priložila poruke i fotografije koje su izgledale veoma kompromitujuće.

U firmi je ubrzo izbio veliki skandal. Mate je izgubio vodeću poziciju, deo plate i reputaciju koju je godinama gradio.

Tada je Kristina shvatila da više nema povratka.

– Nije ona uništila naš brak. Ti si to uradio – rekla mu je.

Kraj braka posle više od 20 godina

Razveli su se bez velikih svađa, ali potpuno emotivno slomljeni. Mate je godinama pokušavao da povrati ugled, a tek pet godina kasnije uspeo je delimično da dokaže da nije zloupotrebio položaj i da su neke poruke bile izvučene iz konteksta.

Za Kristinu je tada već bilo kasno – brak koji je trajao više od dve decenije raspao se zbog jedne afere, nekoliko laži i osvete koja je otišla mnogo dalje nego što je iko mogao da zamisli.