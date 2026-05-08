Drugi majski vikend donosi mnogo mirniju energiju nego prethodni dani. Posle snažnog Punog Meseca i početka retrogradnog Plutona u Vodoliji, mnogi znakovi sada će konačno uspeti da saberu utiske i jasnije sagledaju šta žele od sebe, ljubavi i odnosa sa drugima.

Mesec u Vodoliji tokom vikenda pojačava potrebu za slobodom, iskrenim razgovorima i distancom od svega što nas emotivno opterećuje. Ovo nije period velikih sukoba i drama, već trenutak kada donosimo tihe odluke koje bi kasnije mogle mnogo toga da promene.

Ovan

Ovnovi će želeti da se sklone od ljudi i situacija koje ih iscrpljuju. Posle naporne nedelje konačno dolazi trenutak za predah i drugačiji pogled na probleme. U ljubavi postaje jasnije ko ima iskrene namere, dok slobodne pripadnike znaka može iznenaditi kontakt iz prošlosti. Finansije traže više discipline nego ranije.

Bik

Bikovima vikend donosi stabilnost, mir i želju za uživanjem u malim stvarima. Merkur u njihovom znaku pojačava sigurnost u komunikaciji, pa će mnogi lakše rešavati odnose i nesporazume. Ljubav postaje nežnija, a moguće su i dobre vesti vezane za posao ili novac.

Blizanci

Blizanci će želeti više druženja, izlazaka i spontanih trenutaka, ali ih istovremeno prati potreba da razjasne jedan odnos koji ih već dugo zbunjuje. Vikend donosi iskrene razgovore, nove ideje i inspiraciju za promene koje su dugo odlagali.

Rak

Rakovi konačno ulaze u mirniju emotivnu fazu. Najviše će im prijati porodica, bliski ljudi i atmosfera sigurnosti. U ljubavi se vraća toplina, a slobodni Rakovi mogli bi da shvate da neko iz njihovog okruženja oseća više nego što pokazuje. Intuicija im je posebno naglašena.

Lav

Lavovi će pokušavati da pronađu balans između svojih potreba i očekivanja drugih ljudi. Potreban im je predah od stalnog dokazivanja. U ljubavi dolaze važni razgovori koji mogu promeniti odnos, dok slobodne Lavove privlači osoba potpuno drugačija od njihovog uobičajenog tipa.

Devica

Device će želeti više mira i vremena za sebe. Posle perioda preteranog analiziranja, sada pokušavaju da pronađu unutrašnji balans. Ljubavni odnosi postaju iskreniji i nežniji, a moguće je i zanimljivo novo poznanstvo kroz komunikaciju ili društvene mreže.

Vaga

Vage konačno osećaju olakšanje i manje tenzije nego prethodnih dana. Vikend donosi više druženja, izlazaka i lepih trenutaka. U ljubavi odnos postaje otvoreniji, a slobodne Vage lako privlače pažnju gde god se pojave. Jedan susret mogao bi da preraste u nešto ozbiljnije nego što očekuju.

Škorpija

Škorpije iza sebe ostavljaju haotičan period i sada mnogo jasnije vide šta žele. Emotivno postaju iskrenije prema sebi, što im donosi veliko olakšanje. U ljubavi emocije postaju dublje, a slobodne Škorpije mogu doživeti snažnu privlačnost prema osobi koju neočekivano upoznaju.

Strelac

Strelčevi će imati potrebu da pobegnu iz rutine i unesu više spontane energije u svakodnevicu. Razgovori tokom vikenda mogu im otvoriti potpuno novu perspektivu o problemu koji ih dugo muči. Ljubav traži iskrenost, a moguće je zanimljivo poznanstvo preko puta, izlaska ili društvenih mreža.

Jarac

Jarčevi pokušavaju da vrate kontrolu nad svojim vremenom i energijom. Vikend im donosi mirniju atmosferu i potrebu za konkretnim planovima, posebno kada je reč o poslu i novcu. Ljubavni odnosi postaju stabilniji kroz male, ali važne znakove pažnje.

Vodolija

Mesec u njihovom znaku stavlja Vodolije u centar dešavanja. Pojačana je potreba za slobodom, autentičnošću i iskrenim odnosima. U ljubavi su mogući neočekivani obrti i razgovori koji menjaju dinamiku odnosa. Kreativnost i inspiracija biće posebno naglašeni.

Ribe

Ribe će želeti da se povuku i emotivno odmore od svega što ih je opterećivalo prethodnih dana. Intuicija im je izuzetno jaka, pa lako prepoznaju emocije drugih ljudi. Ljubav donosi nežnije trenutke, a moguće je i obnavljanje kontakta sa osobom koja im je nekada mnogo značila.