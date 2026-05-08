Samo jedna repa dnevno obezbediće vam 54 odsto dnevnih potreba vitamina C, 8 procenata mangana, 7 procenata kalijuma i 5 procenata vitamina B 6, folata i bakra. Pored korena, jestivo je i lišće.
Evo zbog čega je repa tako korisna:
Snižava povišen krvni pritisak
Repa sadrži supstance koje se zovu dijetalni nitrati koje donose mnogobrojne koristi po kardiovaskularni sistem, uključujući snižavanje krvnog pritiska. Pored toga, repa sadrži i kalijum za koji je poznato da snižava krvni pritisak jer otpušta natrijum iz organizma i podstiče širenje arterija.
Još 80-ih godina je objavljena studija u kojoj se govori da se konzumacijom kupusarki poput repe, karfiola i kupusa smanjuju šanse od kancera. Nešto skorija istraživanja su otkrila da je za to zaslužna komponenta sulforafan koja kupusarkama daje gorak ukus.
Podstiče mršavljenje, detoksikaciju i poboljšava probavu
Pošto je veoma bogata vlaknima repa je savršeno povrće kad su u pitanju dijete, detoksikacija i poboljšanje probave.
Repa doprinosi osećaju sitosti uz mali broj kalorija jer vlakna dokazano stabilizuju nivo šećera u krvi i sprečavaju žudnju za hranom. Vlakna koja sadrži repa takođe sprečavaju zatvor i poboljšavaju rad digestivnog trakta, reguliše rad creva i odstranjuje toksine putem stolice i žuči.
Čuva zdravlje srca
Najnovija istraživanja potvrđuju da dijetalna vlakna igraju veoma važnu ulogu za jačanje imuniteta, ublažavanju upala i bolesti povezanih sa upala kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, gojaznost i rak.
Repa se može jesti u sirovom i kuvanom obliku, ali mnogi tvrde da pečena repa ima najbolji ukus. Možete da je kuvate zajedno sa krompirom kada pripremate pire, ubacite u svežu salatu ili čorbu, krem supu ili gulaš.
Komentari (0)