Samo jedna repa dnevno obezbediće vam 54 odsto dnevnih potreba vitamina C, 8 procenata mangana, 7 procenata kalijuma i 5 procenata vitamina B 6, folata i bakra. Pored korena, jestivo je i lišće.

Evo zbog čega je repa tako korisna:

Snižava povišen krvni pritisak

Repa sadrži supstance koje se zovu dijetalni nitrati koje donose mnogobrojne koristi po kardiovaskularni sistem, uključujući snižavanje krvnog pritiska. Pored toga, repa sadrži i kalijum za koji je poznato da snižava krvni pritisak jer otpušta natrijum iz organizma i podstiče širenje arterija.

Još 80-ih godina je objavljena studija u kojoj se govori da se konzumacijom kupusarki poput repe, karfiola i kupusa smanjuju šanse od kancera. Nešto skorija istraživanja su otkrila da je za to zaslužna komponenta sulforafan koja kupusarkama daje gorak ukus.

Podstiče mršavljenje, detoksikaciju i poboljšava probavu

Pošto je veoma bogata vlaknima repa je savršeno povrće kad su u pitanju dijete, detoksikacija i poboljšanje probave.

Repa doprinosi osećaju sitosti uz mali broj kalorija jer vlakna dokazano stabilizuju nivo šećera u krvi i sprečavaju žudnju za hranom. Vlakna koja sadrži repa takođe sprečavaju zatvor i poboljšavaju rad digestivnog trakta, reguliše rad creva i odstranjuje toksine putem stolice i žuči.

Čuva zdravlje srca

Najnovija istraživanja potvrđuju da dijetalna vlakna igraju veoma važnu ulogu za jačanje imuniteta, ublažavanju upala i bolesti povezanih sa upala kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, gojaznost i rak.

Repa se može jesti u sirovom i kuvanom obliku, ali mnogi tvrde da pečena repa ima najbolji ukus. Možete da je kuvate zajedno sa krompirom kada pripremate pire, ubacite u svežu salatu ili čorbu, krem supu ili gulaš.