Roditeljstvo ume da bude zbunjujuće i iscrpljujuće, čak i za one koji daju sve od sebe. Često su sumnje glasnije od uspeha, a ono što radite dobro prolazi gotovo neprimećeno. Dete koje ima izlive besa, testira granice ili odbija povrće lako vas može navesti da se zapitate da li grešite.

Ali istina je da se dobro roditeljstvo retko vidi u “savršenim” danima. Mnogo češće krije se u sitnim, svakodnevnim trenucima koje je lako prevideti.

Dete vam govori istinu, čak i kad nije lako

Jedan od najlepših znakova poverenja jeste kada vam dete iskreno kaže kako se oseća, čak i kada zna da bi vas to moglo rastužiti ili razočarati. Kada vam prizna grešku, loš dan ili neku svoju brigu, to znači da se uz vas oseća sigurno.

Deca ne otvaraju srce tamo gde osećaju strah. Ako dolaze kod vas sa istinom, čak i onom nezgodnom, to govori da ste izgradili odnos u kojem se osećaju prihvaćeno.

Lakše se smiri posle teških trenutaka

Izlivi emocija su normalni. Svako dete ima dane kada je preplavljeno. Ono što je zaista važno jeste šta dolazi posle toga.

Ako se vaše dete, posle suza ili ljutnje, vrati vama, smiri se i nastavi dalje, to je veliki znak sigurnosti. Uči da emocije prolaze, da sukobi mogu da se poprave i da odnos ostaje čvrst čak i kada je teško.

Usvaja vaše vrednosti, čak i kad se buni

Deca pažljivo posmatraju sve što radite, čak i kada izgleda da vas ne slušaju. Način na koji razgovarate s drugima, kako reagujete kada ste umorni ili nervozni, sve to ostavlja trag.

Možda vam se suprotstavlja, ali istovremeno uči od vas. Kada pokaže empatiju, kaže “hvala” ili se izvini, zapravo pokazuje ono što je ponelo iz kuće.

I dalje traži vašu blizinu

Nije poenta u tome da imate dete koje vas uvek sluša, već dete koje vam se vraća, piše „Times of India“. Ako vas traži pogledom u gužvi, dolazi po utehu kada je tužno ili želi da podeli sitnice iz svog dana, to znači da ste za njega sigurno mesto. Vi ste njegova luka u kojoj se oseća zaštićeno.

Postaje sve samostalnije i otpornije

Možda najtiši, ali najvažniji znak jeste to što vaše dete polako postaje sposobnije. Ne mora da bude savršeno, niti bez straha, ali pokušava ponovo kada pogreši.

Uči da rešava probleme, da izrazi šta oseća i da ide dalje uprkos frustracijama. Ta snaga ne dolazi odjednom, ona se gradi kroz sve one male trenutke pažnje, strpljenja i podrške koje mu pružate svakog dana.

