Džil Brend, prva beba na svetu rođena putem gestacijskog surogatstva, proslavila je svoj veliki 40. rođendan.

„Dan sam rođena, to je bio prvi put u ljudskoj istoriji da je žena rodila bebu sa kojom nije imala nikakvu genetsku povezanost“, rekla je Brend u svom prvom televizijskom intervjuu za emisiju ,,Today".

Njenoj majci, Sendi, su uklonjeni jajovodi i bilo joj je rečeno da neće moći da iznese trudnoću. Sendi i njen suprug su kasnije usvojili dve ćerke.

Vantelesna oplodnja

Međutim, 1978. godine, kada je u Engleskoj rođena prva beba začeta vantelesnom oplodnjom, par je odlučio da se sastane sa lekarima kako bi razgovarali o mogućnostima.

Sendi je zatrudnela putem vantelesne oplodnje i rodila devojčicu hitnim carskim rezom nakon pucanja materice. Nažalost, beba je preminula sa samo dve nedelje.

Prema navodima emisije ,,Today", Džilin otac Eliot, koji je nažalost preminuo prošle godine, je zapravo došao na ideju o surogatstvu, koju je Sendi u početku nazvala „ludom“.

Čudo

Džil Brend je rođena 13. aprila 1986. godine.

„Tokom prve godine mog života bilo je malo medijske pažnje. Ali onda je moja mama zaista želela privatan život“, objasnila je.

Džil, koja je danas i sama majka troje dece, radi kao direktorka brenda i kreativnog odeljenja u kompaniji ,,Pvolve" i živi u Njujorku, navodi Parade.

