Otvoreni razgovori, ma koliko neprijatni bili, često su jedini način da brak i intimna veza ostanu zdravi. Stvari koje nas muče ne treba gurati pod tepih dok ne eskaliraju, upozorava britanska psihoterapeutkinja Pamela Stefanson Konoli. A Jedna žena anonimno je podelila sa njom svoju priču za britanski The Gardian.

„Veoma volim svog supruga i još uvek ga smatram privlačnim, ali me više ne uzbuđuje i nemam ni trunku želje za intimnošću kad smo zajedno. Naš intimni život polako nestaje, što me frustrira. Stvari koje mi ranije nisu smetale, sada mi toliko smetaju da stalno razmišljam o njima. Njegove dlake na leđima, koje su kako je stariji, sve gušće i brojnije, ne mogu da podnesem. Ne želim ga ga povredim i ne mogu to da mu kažem. On je ponosan i osetljiv i znam da ne bi dobro reagovao. Takođe, inicira intimnost preko SMS-a, što mi je potpuno bezveze. Pomozite!“

Psihoterapeutkinja joj je jasno rekla:

„Moramo naučiti da izgovorimo ono što nas muči. Mislite da ste obzirni ako mu ne kažete šta vas odbija, ali iskrenost je znak ljubavi i može spasiti brak. Ljudi koji ne podnose iskrenost, ni svoju ni tuđu, rizikuju svoju vezu.“

Dodaje da stalno trpljenje i ignorisanje osećanja može stvoriti napetost i fizički stres u telu, a intimnost može postati neprijatna. Evo šta da radite.

Budite konkretni i nežni

Recite jasno šta vas muči. Ljubazno objasnite šta vam smeta i šta biste želeli da se promeni. Počnite pohvalom. Prvo istaknite ono što kod partnera volite, pa tek onda predložite promene. Budite konkretni. Ako vas nervira način iniciranja intimnosti (poput SMS-a), recite mu kako biste vi voleli da to bude. Nagradite trud. Svaku pozitivnu promenu kod partnera pohvalite i pokažite zahvalnost. Stručnjakinja naglašava da samo oni koji još uvek veruju u brak i žele da očuvaju intimnost hrabro traže promene, dok drugi biraju povlačenje, afere ili prekid.