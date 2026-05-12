Najbolje tačke za svakodevnu akupresuru
He Gu – Dolina spajanja – LI 4
Ovu tačku možete pronaći između palca i kažiprsta. Stimulisanje ove tačke smanjuje stres, glavobolju i bol u vratu. Može izazvati kontrakcije, te se ne preporučuje trudnicama.
Kažiprstom i palcem snažno pritisnite oblast između palca i kažiprsta druge ruke.
Masirajte 2–3 minuta obe ruke.
Nei Guan – UNUTRAŠNJA KAPIJA – PC 6
Odmerite širinu tri srednja prsta od linije ručnog zgloba između dveju velikih tetiva ruke. Pritisnite palcem udubljenje između tetiva i snažno masirajte obe ruke 3–5 minuta dnevno.
Stimulacija ove tačke može pomoći u smanjenju osećaja anksioznosti, istovremeno ublažavajući mučninu i bol.
Zu San Li – Tri milje noge – ST 36
Ova tačka se nalazi četiri prsta ispod kapice kolena, širina jednog prsta sa spoljne strane tibije, nađite malo udubljenje u tom delu. Pritisnite i snažno masirajte.
Stimulacija ove tačke može pomoći u jačanju imuniteta, harmonizaciji energije u telu, boljoj probavi, itd... Za ovu tačku se kaže da je magična.
