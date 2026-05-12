Najbolje tačke za svakodevnu akupresuru

He Gu – Dolina spajanja – LI 4

Ovu tačku možete pronaći između palca i kažiprsta. Stimulisanje ove tačke smanjuje stres, glavobolju i bol u vratu. Može izazvati kontrakcije, te se ne preporučuje trudnicama.

Kažiprstom i palcem snažno pritisnite oblast između palca i kažiprsta druge ruke.

Masirajte 2–3 minuta obe ruke.

Nei Guan – UNUTRAŠNJA KAPIJA – PC 6

Odmerite širinu tri srednja prsta od linije ručnog zgloba između dveju velikih tetiva ruke. Pritisnite palcem udubljenje između tetiva i snažno masirajte obe ruke 3–5 minuta dnevno.

Stimulacija ove tačke može pomoći u smanjenju osećaja anksioznosti, istovremeno ublažavajući mučninu i bol.

Zu San Li – Tri milje noge – ST 36

Ova tačka se nalazi četiri prsta ispod kapice kolena, širina jednog prsta sa spoljne strane tibije, nađite malo udubljenje u tom delu. Pritisnite i snažno masirajte.

Stimulacija ove tačke može pomoći u jačanju imuniteta, harmonizaciji energije u telu, boljoj probavi, itd... Za ovu tačku se kaže da je magična.