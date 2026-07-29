Pun Mesec u Vodoliji 29. jula neće doneti iznenadni finansijski dobitak, ali može označiti kraj tereta koji vas već dugo opterećuje. Ovo je prvi pun Mesec nakon promene lunarnih čvorova, zbog čega se završeci i novi počeci dešavaju gotovo istovremeno.

Zašto ova lunacija istovremeno donosi olakšanje i emotivnu težinu

Severni lunarni čvor nalazi se u Vodoliji, dok je Južni u Lavu, a Mesec će u sredu uveče biti u konjunkciji sa Plutonom. Pluton simbolizuje duboke promene, rušenje starih obrazaca i stvaranje novih temelja. Sve što tokom ovog perioda ode iz vašeg života teško da će se vratiti, jer više nema mesto na vašem životnom putu. Astrologinja Helena Hator smatra da ovaj pun Mesec uklanja sve što nije usklađeno sa narednih osamnaest godina vašeg razvoja.

Škorpija

Za Škorpije su u fokusu dom i porodični odnosi. Moguće su promene vezane za mesto stanovanja, pa bi početak avgusta mogao doneti ozbiljno razmišljanje o preseljenju ili potrazi za novim domom. Ono što odlazi iz vašeg života nije bilo trajno namenjeno vama. Ukoliko planirate promenu posla ili drugačiji način zarade, sada je pravi trenutak da napravite konkretan korak. Osoba ili autoritet koji je dugo imao veliki uticaj na vas mogao bi iznenada izgubiti svoju moć.

Vaga

Pred Vagama se otvaraju nove prilike, a pozivi i zanimljive ponude stižu sa više strana. Privlačite pažnju ljudi koji ranije nisu bili deo vašeg okruženja, a od četvrtka ćete primetiti da drugi sve češće traže vaše mišljenje i savet. Ovo je povoljan period da prihvatite odgovorniju ulogu, čak i ako ona u početku ne donosi finansijsku korist. Važno je da postavite jasne granice kako ne biste iscrpeli svoju energiju pokušavajući da udovoljite svima.

Devica

Device će konačno osetiti da se završava period iscrpljenosti koji traje još od proleća. Promene na poslu ili u svakodnevnim obavezama omogućiće vam da jasnije sagledate ljude sa kojima sarađujete, uključujući i one koji nisu bili potpuno iskreni prema vama. Ipak, nemojte dozvoliti da vas to udalji od novih prilika. U vaš život može ući osoba sa iskrenom i velikodušnom ponudom koju biste u drugačijim okolnostima možda odbili iz prevelikog opreza.

Ovan

Ovnovi će konačno izgovoriti ono što već dugo zadržavaju u sebi. Društvo u kojem su se nekada osećali prijatno više im neće odgovarati, pa će osetiti potrebu da otvoreno kažu šta misle, bez ulepšavanja. Udaljavanje od pojedinih ljudi neće predstavljati gubitak, već priliku da naprave prostor za kvalitetnije odnose. Obratite pažnju na one koji vas iskreno podržavaju, ali i na one koji ostaju po strani kada vam je podrška najpotrebnija.

Ribe

Pun Mesec u Vodoliji, u kombinaciji sa uticajem Plutona, Ribama donosi oslobađanje od dugotrajnih emotivnih tereta koji potiču još iz ranijih životnih perioda. Vreme je da ostavite iza sebe stare obrasce i nezadovoljstvo koje vas je dugo pratilo. Na poslu ili u porodičnom okruženju preuzećete veću odgovornost, a ono što vam je nekada delovalo zastrašujuće sada ćete prihvatiti sa mnogo više samopouzdanja. Nakon ovog perioda povratak na stare navike više neće biti moguć.

Šta donosi pun Mesec u Vodoliji 29. jula?

Pun Mesec u Vodoliji označava završetak jednog važnog životnog poglavlja i početak novog ciklusa. Pod snažnim uticajem Plutona podstiče oslobađanje od navika, odnosa i poslovnih okolnosti koje više ne doprinose vašem razvoju. Iako prve promene mogu izazvati osećaj nesigurnosti, ubrzo dolazi olakšanje i jasniji pogled na pravac kojim treba nastaviti.

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