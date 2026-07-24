Dok neki ljudi s godinama dobijaju ozbiljniji, zreliji izgled, postoje i oni koji kao da prkose vremenu i uvek izgledaju mladoliko. Astrolozi tvrde da su za to delimično zaslužne i zvezde, odnosno horoskopski znakovi.

Tri znaka horoskopa posebno se izdvajaju po tome što zrače mladalačkom energijom, bilo kroz ponašanje, izgled ili način života. Njihov pozitivan stav i aktivan duh pomažu im da ostave utisak ljudi koji jednostavno – ne stare.

Blizanci

Blizanci su večita deca. Oni su radoznali, nemirnog duha i uvek u pokretu. Njihova energija i vedrina čine da deluju mlađe nego što jesu. Brzo razmišljaju, stalno traže nova iskustva i ne dozvoljavaju da ih rutina ukroti. Zbog toga, i umom i telom ostaju mladoliki, a to se vidi i na njihovom licu i stavu.

Vaga

Vage su velike estete i često mnogo pažnje posvećuju svom izgledu. Vole lepotu, sklad i eleganciju, a zahvaljujući smirenom i uravnoteženom pristupu životu, izbegavaju stres i dramu. To pozitivno utiče na njihov fizički izgled. Osim toga, uživaju u ritualima lepote i opuštanja, što dodatno doprinosi očuvanju mladolikosti.

Strelac

Strelčevi su slobodnog duha, puni entuzijazma i uvek spremni na avanturu. Njihov optimizam, ljubav prema putovanjima i fizička aktivnost pomažu im da očuvaju vitalnost i izgled. Ne boje se godina, naprotiv, često postaju sve zanimljiviji i šarmantniji kako stare.

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