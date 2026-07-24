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Svako jutro sam pila vodu s limunom: Rezultati su me potpuno iznenadili

Jutarnji napitak je pozitivno delovao na organizam.

 

Autor:  Vesna Vukadinović
24.07.2026.08:00
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Svako jutro sam pila vodu s limunom: Rezultati su me potpuno iznenadili
Foto: Shutterstock | Pixel-Shot
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Može li jedna čaša tople vode sa limunom i medom ujutro pozitivno delovati na organizam? Jedna žena je odlučila da isproba ono što je slušala od mnogih. 
 
Amerikanka Kristal Dejvis rešila je da sprovede zanimljiv eksperiment i svakog jutra tokom godinu dana pila je vodu sa limunom i medom. Rezultati su je potpuno iznenadili.

Godinu dana nisam bila bolesna

Priznala je da je pre bila skeptična prema ovoj navici, ali kada je počela da pije redovno napitak s limunom, situacija se promenila. „Celu godinu nisam imala grip, prehladu niti probleme sa stomakom iako sam se povremeno osećala kao da me hvata prehlada. Na kraju se nikada nije razvila bolest. Toliko sam zavolela ovaj napitak da ga pijem i na putovanju“, rekla je za američke medije. 

Osim što je poboljšala imunitet, otkrila je i druge pozitivne promene. Prestala je da ujutru pije kafu. „Pre mi je trebalo sat vremena da se razbudim, a sada odmah osećam energiju. Ljudi mi kažu da sam sada mnogo prijatnije društvo u jutarnjim satima“, dodala je.

Recept za jak imunitet

Za pripremu ovog napitka dovoljno je iscediti četvrtinu do pola limuna u čašu tople vode i dodati kašičicu meda. Voda ne sme biti previše vruća kako bi med i limun zadržali lekovita svojstva. „Najpre prokuvam vodu, ostavim da se malo ohladi, pa dodam limun i med. Ponekad je limun kiseliji, pa stavim malo više meda“, objasnila je Kristal.

Stručnjaci su više puta potvrdili da ovaj napitak donosi brojne koristi za organizam. Kako piše indijski „Times“ dobro je piti svako jutro vodu s limunom jer jača imunitet, poboljšava varenje, čisti i hidrira kožu, ubrzava metabolizam i pomaže izbacivanje štetnih materija iz organizma.

Video:

emb

Voda voda sa limunom limun i med alo najzena jutarnji napitak

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