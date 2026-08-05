Prema astrologiji tri znaka zodijaka mogu očekivati veće prihode pre kraja 2026. godine.

Zvezde će biti na njihovoj strani, što može doneti povišicu, bonus ili uspešan dodatni posao koji povećava pasivan prihod.

Blizanci

Blizanci će uživati u finansijskim prilikama zahvaljujući Jupiteru, planetu sreće i širenja, koji prolazi kroz njihov drugi polje novca. Ovo je period kada se očekuje povišica ili veći bonus, ali i prilika da započnu lakši dodatni posao koji donosi dodatni prihod. Planete obećavaju podršku i povećanje samopouzdanja.

Jarac

Jarčevi će konačno videti rezultate svog truda. Pre kraja 2026, mogu očekivati povišicu ili pokretanje novog posla koji vodi do dugoročne finansijske stabilnosti. Pluton, planeta transformacije, prolazi kroz njihov drugi polje vrednosti, što pojačava samopouzdanje i moć zarađivanja. Kada Pluton u oktobru krene direktno, osećaće se sigurnije u svoje finansijske odluke.

Ribe

Ribe će u poslednjim mesecima godine videti poboljšanje finansijske situacije, dok Saturn pravi poslednji prolaz kroz njihov znak od 1. septembra. Ovo je period introspektivnog preispitivanja zarade, ali i kreativnog iskorišćavanja talenata, što dugoročno povećava prihode. Ribe će dobiti jasniju sliku svojih ciljeva i bolje pozicije u karijeri nego na početku godine.

Sve u svemu, Blizanci, Jarčevi i Ribe imaju povoljan period pred kraj 2026. godine da povećaju svoju zaradu i poboljšaju finansijsku stabilnost