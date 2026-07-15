Onkolog upozorava: Ako ste prešli 50-u godinu, ove 2 namirnice nemojte da jedete, telo više ne praštaPrethodna vest
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Neće samo njima biti dobro, uživaće i drugi: Stiže sezona Lava 22. jula, e ovaj period ste cele godine čekali
Sezona Lava stiže 22. jula i donosi period samopouzdanja, kreativnosti i novih prilika
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