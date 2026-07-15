Sezona Lava počinje 22. jula, kada Sunce ulazi u ovaj vatreni znak, i traje do 22. avgusta, kada prelazi u Devicu. Astrolozi veruju da ovaj period donosi snažan talas energije, posebno za Lavove, Ovnove i Strelčeve, koji bi mogli da osete pojačanu motivaciju, želju za uspehom i nove životne prilike.

Lavom upravlja Sunce, simbol vitalnosti, kreativnosti i lične snage, pa se tokom njegove sezone u prvi plan stavljaju samopouzdanje, ljubav, zabava i potreba da pokažemo svoju autentičnost. Dodatnu simboliku ovom periodu daje i Jupiterov boravak u Lavu, koji astrolozi povezuju sa širenjem mogućnosti i povoljnim okolnostima.

Za mnoge će ovo biti vreme kada će poželeti da naprave iskorak, pokažu talente i preuzmu inicijativu. Društveni život može postati bogatiji, a želja za putovanjima, druženjima i uživanjem izraženija.

Ipak, energija Lava donosi i izazove – pojačan ponos, tvrdoglavost i potrebu za priznanjem. Ključ je pronaći ravnotežu između vere u sebe i poštovanja drugih.

Sezona Lava podseća da je pravo vreme za hrabre odluke, velike snove i trenutke u kojima svako može da pokaže svoj puni sjaj.