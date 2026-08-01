Teški trenuci prolaze za tri horoskopska znaka 2. avgusta 2026. godine. Tokom Meseca u Ovnu, konačno možemo odahnuti. Uh!
Ova lunacija je jedinstvena po tome što, iako nam pomaže, njena pomoć uvek stiže na teži način. Na sreću, ovi horoskopski znaci su uvek spremni za poučnu lekciju. Želimo da naučimo kako nikada više ne bismo ponovili iste greške. Možda ćemo pasti, ali se podižemo i počinjemo iznova.
Ovan
U redu, napravili ste nekoliko grešaka u svoje vreme, Ovnovi. Zar nismo svi? Proveli ste gotovo sve moguće vreme kajeći se zbog svojih postupaka, a to vas nije odvelo daleko. Ne možete zauvek živeti u prošlosti.
U nedelju, kada je Mesec u vašem znaku, shvatate da je jedina stvar koja je nedostajala u vašem životu — ljubav prema sebi. Kako se to dogodilo? Pa, krivica bi mogla biti u samom središtu toga.
Sada uviđate da vam je krivica oduzela i suviše vremena. Dosta je bilo! Naučili ste lekciju i konačno prestali da sebe krivite zbog stvari koje ne možete promeniti. Sada teška vremena mogu da se završe i ustupe mesto nečemu daleko boljem.
Rak
Vi ste dobra osoba i provodite mnogo vremena saosećajući sa drugima. U nedelju, tokom Meseca u Ovnu, pada vam na pamet jedna neobična misao: da li ste prema sebi blagi onoliko koliko ste blagi prema drugima? Verovatno ne.
Ovo bi mogao biti poziv na buđenje koji vas oslobađa iz veoma teške situacije. Možda je ovaj tranzit tu da u vama probudi onu vrstu ljubavi prema sebi uskraćivanu predugo. Zaslužujete istu brigu koju tako nesebično pružate drugima.
Kada ne volite sebe, život je mnogo teži. Možda je upravo to ključ svega. Možda Mesec u Ovnu ima svoju svrhu, a to je da vas oslobodi načina razmišljanja koji vas sputava. Vreme je da se izdignete i primenite saosećanje prema sebi. Zaslužili ste to.
Jarac
E pa, izgurali ste polovinu godine i konačno počinjete da osećate kako se stvari olakšavaju. Da, svakako ste imali težak početak, ali ste u dubini duše uvek znali da će se stvari na kraju izjednačiti. Uvek se izjednače, pa ni ovaj put nije izuzetak, Jarčevi.
U nedelju, tokom Meseca u Ovnu, uviđate da su sav vaš trud i patnja imali svrhu. Takođe shvatate da bez toga ne biste mogli naučiti ono što danas znate. Ipak, teška vremena nisu tu da traju zauvek.
Sada je sve u redu u vašem svetu i na tome ste zahvalni. Život je lep, i iako nije bilo lako stići do ovde, putovanje se isplatilo. I dalje možete očekivati svoj deo neželjenih iznenađenja. Takav je život. Ali dugoročno posmatrano, ne postoji ništa sa čim ne možete da se nosite. Vi to možete, ističe Your Tango.
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