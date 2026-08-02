Ovan

Pred vama je dinamična nedelja puna obaveza, ali ćete uspeti da završite sve što ste odlagali. Na poslu se otvara mogućnost za razgovor koji može promeniti vaš status ili doneti novu odgovornost. U ljubavi ćete želeti više pažnje, a partner će konačno pokazati razumevanje. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja ih odmah intrigira.

Bik

Finansije dolaze u prvi plan i bićete motivisani da pronađete dodatni izvor prihoda ili napravite bolji plan troškova. Poslovna situacija postaje stabilnija, a trud koji ulažete polako daje rezultate. U emotivnim odnosima važno je da ne prećutkujete ono što vas muči.

Blizanci

Vaša harizma biće na vrhuncu i lako ćete privlačiti pažnju ljudi oko sebe. Moguće su zanimljive poslovne ponude ili nova poznanstva koja će vam koristiti u budućnosti. Ljubavni život postaje uzbudljiviji, posebno ako ste slobodni. Kraj nedelje donosi dobre vesti.

Rak

Ovo je period kada ćete želeti više mira i vremena za sebe. Dobro razmislite pre nego što donesete važnu odluku vezanu za posao. Finansijska situacija se popravlja, ali izbegavajte impulsivne kupovine. Partner će ceniti vašu iskrenost, dok slobodni Rakovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Lav

Nalazite se u centru pažnje i mnogi će tražiti vaše mišljenje ili pomoć. Poslovni projekti napreduju, a moguće je i priznanje za dosadašnji rad. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci, naročito ako ste spremni da napravite prvi korak. Energija vam raste iz dana u dan.

Devica

Pred vama je nedelja organizacije i važnih planova. Uspešno ćete rešiti problem koji vas opterećuje već neko vreme. Na poslu budite strpljivi jer rezultati dolaze postepeno. Ljubavni odnosi zahtevaju više razgovora i manje kritike.

Vaga

Društveni život postaje bogatiji, a nova poznanstva mogu otvoriti zanimljive prilike. Poslovna saradnja sa osobom kojoj verujete donosi dobre rezultate. U ljubavi vas očekuje više romantike nego prethodnih nedelja, dok slobodne Vage mogu započeti zanimljivu prepisku.

Škorpija

Ambicija će vas voditi ka velikim ciljevima. Moguće su promene na poslu koje će vam u početku delovati zahtevno, ali će se pokazati kao odličan potez. U ljubavi budite otvoreni za kompromis. Novac stiže kroz dodatni angažman ili ranije dogovoren posao.

Strelac

Pred vama je period inspiracije i želje za promenama. Mnogi Strelčevi razmišljaće o putovanju, edukaciji ili novom poslovnom pravcu. Ljubavni život dobija novu energiju, a slobodni pripadnici znaka mogli bi da upoznaju osobu potpuno drugačiju od svog uobičajenog tipa.

Jarac

Fokus će biti na finansijama i dugoročnim planovima. Imaćete priliku da rešite pitanje koje vas opterećuje već neko vreme. Poslovni autoritet raste, a kolege će više ceniti vaše mišljenje. U emotivnim odnosima pokažite više nežnosti.

Vodolija

Partnerstva, bilo poslovna ili ljubavna, biće glavna tema ove nedelje. Mogući su važni dogovori koji će odrediti naredni period. Slobodne Vodolije imaju veliku šansu za novo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Obratite pažnju na odmor.

Ribe

Bićete veoma produktivni i uspešno ćete završiti sve obaveze koje su se nagomilale. Na poslu se otvara prilika da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. Ljubavni odnosi postaju stabilniji, a jedna iskrena poruka ili razgovor može promeniti tok veze. Kraj nedelje donosi osećaj zadovoljstva i unutrašnjeg mira.