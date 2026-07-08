Prema pojedinim astrološkim tumačenjima, kraj jula mogao bi da bude posebno izazovan za osobe rođene u znaku Škorpije. Astrologi smatraju da bi uticaj retrogradnog Merkura, u kombinaciji sa napetim aspektima Saturna i Urana, mogao da donese nesporazume, odlaganja i promene planova.

Najveći izazovi mogli bi da se pojave na finansijskom planu. Savetuje se oprez kada su u pitanju veće kupovine, rizična ulaganja i igre na sreću, jer su mogući neplanirani troškovi koji mogu narušiti budžet. Takođe, pojedine Škorpije mogle bi da se suoče sa razočaranjem u osobe kojima su verovale.

Ni ljubavni odnosi, prema ovim tumačenjima, neće biti pošteđeni iskušenja. Nerazrešeni problemi iz prošlosti mogli bi ponovo da isplivaju, što može dovesti do zahladnjenja odnosa ili donošenja važnih odluka o budućnosti veze.

Iako ovaj period može delovati teško, astrolozi ističu da bi mogao da predstavlja priliku za lični rast. Promene koje se dogode do kraja jula, prema njihovom mišljenju, mogle bi da otvore prostor za stabilnije i povoljnije okolnosti u narednim mesecima.