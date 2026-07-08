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Najbrži trik za odmrzavanje mesa: Ručak će biti na šporetu za 5 minuta!

Kako da odmrznete meso za pet minuta.

Autor:  Vesna Vukadinović
08.07.2026.13:31
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Najbrži trik za odmrzavanje mesa: Ručak će biti na šporetu za 5 minuta!
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Koliko puta ste zaboravili da izvadite meso iz zamrzivača na vreme, pa vas je uhvatila panika pred ručak ili večeru? Stres raste, vreme leti, a smrznuto meso i dalje čeka. Srećom, rešenje već imate u kuhinji. I ne, ne treba vam mikrotalasna ni topla voda.

Trik za brzo odmrzavanje mesa

Jedna domaćica podelila je trik koji je postao viralan na svom TikTok profilu. Koristi dva obična lonca kako bi odmrzla meso za samo nekoliko minuta. Kako funkcioniše? U videu koji je privukao veliku pažnju, žena koristi zamrznuto mleveno meso u plastičnoj kesici, stavlja ga između dva metalna lonca, i dok ona nastavlja pripremu ostalih sastojaka meso se lagano i brzo odmrzava.

Postupak je dledeći:

- Prvi lonac okrenite naopako i stavite na ravnu površinu.

- Na dno tog lonca stavite kesicu sa smrznutim mesom.

- Drugi lonac stavite direktno preko mesa, dnom okrenutim na dole.

Ako želite da dodatno ubrzate proces, napunite gornji lonac toplom vodom, toplota će se preneti još efikasnije!

Zašto ovaj trik radi?

Metal, posebno inoks, odlično provodi toplotu i brzo je prenosi iz okoline direktno na smrznuto meso. Zahvaljujući dobrom kontaktu između metala i kesice, toplota se ravnomerno širi i ubrzava odmrzavanje bez dodatne potrošnje energije. Ova metoda je idealna kada ste u žurbi, a ne želite da koristite mikrotalasnu pećnicu ili da čekate satima da se meso odledi na sobnoj temperaturi.

Saveti za bezbedno odmrzavanje mesa

- Iskoristite meso u roku od 24 sata nakon odmrzavanja.

- Proverite da li je meso potpuno odmrznuto, posebno u sredini, jer delimično odmrznuto meso se ne kuva ravnomerno.

- Ne ostavljajte meso dugo na sobnoj temperaturi, jer to povećava rizik od bakterija.

Agencija za bezbednost hrane preporučuje da se meso odmrzava u frižideru, ali kada to nije opcija ovaj trik sa loncima je odlično rešenje.

Video:

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