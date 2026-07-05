Prema astrolozima, pojedini horoskopski znakovi u narednim nedeljama mogli bi da dobiju priliku za veću zaradu, povišicu, bonus ili neki iznenadni novac. To su:

LAV

Lavovi ulaze u period u kojem njihov trud i zalaganje teško mogu ostati neprimećeni. Njihovo samopouzdanje, kreativnost i sposobnost da vode tim ili važne projekte mogli bi da ih izdvoje među kolegama.

Ako već neko vreme razmišljate o razgovoru sa nadređenima o povećanju plate ili preuzimanju odgovornije pozicije, naredne nedelje mogle bi biti pravi trenutak za taj korak.

JARAC

Jarčevi već dugo strpljivo grade svoju karijeru, a sada bi njihov trud konačno mogao da se isplati.

Pred njima su povoljne prilike za bolje plaćeno radno mesto, uspešne pregovore o uslovima rada ili povećanje prihoda zahvaljujući ostvarenim rezultatima.

BIK

Bikovima bi praktičnost, pouzdanost i odgovoran odnos prema poslu mogli da donesu značajan finansijski napredak.

Osim mogućnosti za povišicu, neki pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju bonus, dodatni izvor prihoda ili ponudu koja će znatno popraviti kućni budžet. Važno je da prepoznaju svoju vrednost i ne propuste priliku kada se ukaže.

Video: