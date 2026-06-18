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Plivaće u parama do 2031. godine! Za 4 znaka horoskopa neće više biti besparice

Ove znakove očekuje veliki finansijski preokret.

Autor:  Vesna Vukadinović
18.06.2026.23:05
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Plivaće u parama do 2031. godine! Za 4 znaka horoskopa neće više biti besparice
Foto: Shutterstock | RomanR
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Prema astrolozima, neki znakovi horoskopa će imati više sreće u narednim godinama od ostalih, bar kada je reč o novcu. Predstavnici četiri znaka horoskopa ne bi trebalo da brinu narednih pet godina. Njih će pratiti sreća na finansijskom planu do 2031. godine.

RAK

Ključ vašeg uspeha leži u pomaganju drugima. Zahvaljujući dobronamernim postupcima, možete očekivati da vas sreća prati u narednih pet godina. Imaćete više mogućnosti da pokažete svoje talente i postignete veliki uspeh i finansijski napredak. Prema prognozama astrologa, u narednim godinama dostići ćete vrhunac uspeha u životu.

RIBE

Poslednjih godina suočili ste se sa brojnim preprekama. Ali u narednim godinama bićete u prilici da zaradite ogroman novac. Vaš uspeh će zavisiti od profesionalnih talenata i sposobnosti da razvijete pozitivne odnose sa kolegama i klijentima. Nemojte propustiti prilike da unapredite svoje veštine na stručnim kursevima i seminarima. To će vam pomoći da napredujete.

BIK

VODOLIJA

U narednih pet godina život vam je namenio lepa dešavanja, posebno na finansijskom planu. Iskoristićete svoju inteligenciju i sposobnosti da bez previše napora zaradite mnogo novca. Međutim, ne bi trebalo da se rasipate. Bolje je da malo sklonite sa strane i napraviti "crni fond" u slučaju da dođe do nepredviđenih okolnosti.

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