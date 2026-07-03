Ovan

Subota vam donosi nalet energije i želju da dan provedete aktivno . Spontani planovi mogu se pokazati kao najbolji izbor. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje ili razgovor koji unosi više topline u odnos.

Bik

Poželećete da usporite tempo i posvetite se sebi i ljudima koje volite. Dobar je trenutak za odmor, uživanje i punjenje energije. Emotivno ćete se osećati ispunjeno ako budete okruženi iskrenim i dragim ljudima.

Blizanci

Dan je ispunjen komunikacijom, druženjem i zanimljivim susretima. Moguća je poruka ili poziv koji će vam promeniti planove. Vaš šarm danas dolazi do izražaja i lako privlačite pažnju.

Rak

Subota vam donosi potrebu za toplinom doma i blizinom porodice. Emocije su naglašene, ali ćete lako pronaći mir uz ljude kojima verujete. Veče je idealno za iskrene razgovore i opuštanje.

Lav

Bićete puni samopouzdanja i želje da zablistate. Gde god da se pojavite ostavljaćete snažan utisak. Ljubavni život donosi zanimljive trenutke, a slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Devica

Poželećete da završite sitne obaveze kako biste ostatak dana proveli bez opterećenja. Nemojte zaboraviti da odmorite i posvetite se sebi. Bliska osoba može vam pružiti podršku koja će vam mnogo značiti.

Vaga

Pred vama je prijatan dan ispunjen druženjem, lepim razgovorima i pozitivnom energijom. Ljubavni odnosi postaju topliji, a moguć je i susret koji će probuditi leptiriće u stomaku. Prijaće vam sve što budi kreativnost.

Škorpija

Intuicija vam je danas izuzetno izražena i lako ćete prepoznati prave namere ljudi oko sebe. Moguće je da ćete razjasniti jednu emotivnu situaciju koja vas već neko vreme opterećuje. Veče donosi unutrašnji mir.

Strelac

Subota vam donosi želju za avanturom, izlaskom i promenom svakodnevice. Poziv koji dobijete u poslednjem trenutku mogao bi da vam ulepša dan. Ljubavna energija je vedra i spontana.

Jarac

Iako ćete razmišljati o obavezama, pokušajte da sebi pružite predah. Vreme provedeno sa porodicom ili bliskim prijateljima pomoći će vam da se opustite. Emotivni odnosi postaju stabilniji.

Vodolija

Dan vam donosi inspiraciju, zanimljive ljude i priliku za nova iskustva. Bićete raspoloženi za druženje i razmenu ideja. Ljubav može doći kroz sasvim neočekivan susret ili razgovor.

Ribe

Bićete nežni, emotivni i posebno povezani sa svojim unutrašnjim osećajem. Prijaće vam mir, priroda i ljudi koji vas razumeju bez mnogo reči. U ljubavi vas očekuju iskreni trenuci koji mogu produbiti jedan odnos.

Video: