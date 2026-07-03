Lindzi Lohan je proslavila 40. rođendan osvrnuvši se na svoju dugogodišnju karijeru, uspone, padove i ono čemu se danas najviše raduje. Na Instagramu je iskoristila popularni TikTok trend kako bi se prisetila ključnih trenutaka iz svakog perioda života i pokazala koliko se promenila.

Decenije koje su je oblikovale

U prvim objavama, uz fotografije supruga Badera Šamasa i sina Luaija, rođenog 2023., napisala je: "Sad imam 40, a nekad sam imala 30 i bila sam prizemljena, ispunjena i sve je nekako selo na svoje mesto. Ova decenija promenila mi je život na najvažnije načine. Udala sam se, postala majka i shvatila dublju vrstu ljubavi koja je promenila sve što mi je u životu bitno."

Dodala je i: "Povratak snimanju nastavka 'Freakier Friday' bio je kao zatvaranje kruga, podsetnik odakle sam krenula i koliko sam porasla. Više ne tražim ko sam - ja to živim. Biram porodicu, biram svrhu i gradim život koji je jednako ispunjen iznutra kao i spolja."

U sledećoj objavi vratila se u dvadesete, kada je, kako kaže, bila "nezaustavljiva, pod lupom i na putu da postane ikona". "Sve se odvijalo prebrzo, često brže nego što sam mogla shvatiti", napisala je. Filmovi "Mean Girls" i "Herbie: Fully Loaded" vinuli su je na sam vrh Holivuda, ali i doneli ogroman pritisak.

"Bilo je uspeha, pažnje i očekivanja, ali ispod svega toga bila je devojka koja se još tražila. Učila sam kroz iskustvo, pod pritiskom i na vlastitim greškama, pokušavajući ostati svoja dok je svet odlučivao ko bih trebala biti."

Prisetila se i početaka kao devojčica koja je "sanjala velike snove i stalno bila na setu". "Radila sam od svog 18. meseca života, iako tada još nisam ni znala šta disciplina znači. Dani na setu, sapunice, scenariji u rukama i igranje uloga dok sam usput otkrivala sebe. U tome je bilo i nevinosti i instinkta - osećaja da ovo nije samo igra nego i svrha." Film "The Parent Trap" označila je kao trenutak kada je osetila da joj se život menja.

"Najbolja poglavlja tek dolaze"

U poslednjoj objavi posvetila se budućnosti: "Još imam toliko toga što želim stvoriti - priče koje povezuju ljude, zasmejavaju ih i ostaju s njima dugo nakon što se ekran ugasi."

Dodala je da sada sve radi promišljeno: "Sve gradim s namerom - i u filmu, i u poslu, i u životu. Biram ono što ima smisla i traje. Utemeljena sam u porodici i ljubavi. Najbolja poglavlja nisu iza mene - tek dolaze."

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