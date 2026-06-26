Jedan jedini neven na pravom mestu može da otera krticu brže nego skupi otrovi iz radnje, što je dobra vest za svakoga ko je jutros zatekao izrovan travnjak. Cvet koji najčešće pomaže protiv krtica verovatno već možete naći na pijaci za sto dinara, a deluje zato što krtice ne podnose njegov miris. Sve što je potrebno jeste da posadite nekoliko ovakvih biljaka i zaštitite svoje dvorište.

Zašto je dovoljno oterati samo jednu krticu

Kada ujutru vidite mnogo humki zemlje, lako je pomisliti da ih je napravilo više životinja. Ipak, u većini slučajeva to nije tačno. Krtica je samotnjak koji ne voli društvo i sve te gomile zemlje tokom noći obično napravi samo jedna životinja.

To menja način na koji treba da pristupite problemu. Nema potrebe za trošenjem novca i tretiranjem cele površine dvorišta. Dovoljno je da jednoj krtici učinite boravak neprijatnim i ona će sama napustiti to područje.

Kako da prepoznate da je krtica aktivna

Pored vidljivih humki zemlje, znak prisustva krtice može biti i trava koja iznenada počinje da žuti i vene tokom leta. Pošto kopa plitko, ona oštećuje koren biljaka, pa trava propada iako se redovno zaliva. Na takvim mestima često se i korov brzo širi.

slika

Krtice posebno privlače vlažna zemljišta jer tu ima najviše glista kojima se hrane. Ako vam je deo bašte pored ograde stalno u senci i vlažan, to je mesto gde će se najverovatnije pojaviti prvo.

Tri biljke koje krtica zaobilazi u širokom luku

Neven, luk i narcisi imaju isti efekat, jer njihov miris krticama nije prijatan. Neven je posebno efikasan. Ako ga posadite u red duž leje sa paradajzom i paprikom, dobićete dvostruku korist jer isti miris koji odbija krtice pomaže i u zaštiti od lisnih uši. Za razliku od ricinusa, koji je otrovan i može biti opasan za kućne ljubimce koji ga njuše, ove biljke su bezbedne za decu i životinje.

Luk i beli luk se sade na mestima gde su krtičnjaci najizraženiji, naročito u vlažnim delovima uz ogradu. Narcisi se koriste kao dugoročno rešenje jer se vraćaju svake godine, a njihove lukovice ostaju u zemlji kao stalna zaštita. Ove tri biljke funkcionišu po istom principu, njihov miris tera krticu da napusti područje.

Da li cvet protiv krtica zaista pomaže ili je to bapska priča

Cvet ne uništava krticu, već joj čini boravak neprijatnim i podstiče je da potraži drugo mesto. Efekat nije trenutan kao kod zamki, već postepen, jer krtica sama odlučuje da napusti teritoriju. Najbolji rezultat se postiže kada se biljke sade gusto i upravo na mestima gde krtica najviše kopa.

Video:

embed