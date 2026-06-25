Pacov

Danas ćete imati utisak da ste postali žrtva sopstvene efikasnosti. Sve ste završili toliko brzo da odjednom imate višak slobodnog vremena. Umesto da uživate, tražićete novi posao. Stanite. Napravite čaj, sedite u tišini i odmorite misli.

Preporuka: Provedite 15 minuta bez obaveza i odolite potrebi da započnete nešto novo.

Bik

Danas vas očekuje rasprava sa kolegom oko toga ko je u pravu. Bićete uvereni u svoje stavove, ali zapitajte se – da li je ta rasprava zaista vredna vaših živaca?

Preporuka: Danas popustite u jednoj svađi i recite: „Uradi kako misliš da treba.“

Tigar

Imaćete osećaj da vas okružuju ljudi koji vas ne razumeju. Međutim, svet se neće promeniti. Menjajte samo svoj ugao gledanja.

Preporuka: Danas posmatrajte sve sa distance i pokušajte da u svemu pronađete dozu humora.

Zec

Poželećete da unesete više lepote u svoj prostor i život. Sređivanje doma ili ormara može vam prijati, ali ne preterujte.

Preporuka: Sredite jedan kutak doma i tu stanite.

Zmaj

Danas ćete želeti da krivca za svoje probleme tražite u drugima. Ipak, pravo rešenje leži u prihvatanju odgovornosti.

Preporuka: Recite sebi: „Ja sam odgovoran za svoje odluke.“

Zmija

Shvatićete da ste predugo čekali pravi trenutak. Vreme je za akciju.

Preporuka: Napravite prvi korak – pošaljite poruku ili obavite važan poziv.

Konj

Dan može doneti talas pesimizma i nezadovoljstva. Ipak, kratak izlazak napolje brzo menja energiju.

Preporuka: Prošetajte 10 minuta i promenite okruženje.

Koza

U

mor od rutine danas će biti izražen. Potrebna vam je promena, makar i mala.

Preporuka: Uvedite jednu malu novinu u dan.

Majmun

Imaćete osećaj da gubite vreme, ali zapravo vam je potreban predah.

Preporuka: Dajte sebi 20 minuta bez telefona, posla i obaveza.

Petao

Danas ćete previše zavisiti od tuđeg mišljenja. Pohvala vas diže, kritika ruši.

Preporuka: Zapišite jednu osobinu zbog koje cenite sebe.

Pas

Moguće je da se osetite zapostavljeno. Niko ne zove, ne piše, ali to ne znači da ste zaboravljeni.

Preporuka: Vi prvi pošaljite poruku nekome ko vam je drag.

Svinja

Dan donosi preispitivanje – posao, ljudi ili okruženje mogu vam delovati pogrešno. Ne donosite nagle odluke.

Preporuka: Zapišite jednu stvar koju želite da promenite i krenite korak po korak.