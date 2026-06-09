Reč "bahatost" ima tešku energiju. Kada pomislimo na nju, zamišljamo ljude koji gledaju druge s visine, seku redove, nikada ne priznaju grešku i ponašaju se kao da ceo svet postoji samo da bi bio njihova scenografija. Ali u astrologiji, bahatost retko izvire iz čiste zlobe. Ona je najčešće nusproizvod ekstremnog samopouzdanja, prenapumpanog ega ili odbrambenog mehanizma.
Ipak, ako bismo morali da podelimo kosmičke lente za najizraženiji "gledam te sa visine" stav, tri znaka se ozbiljno bore za prvo mesto.
Evo ko su astrološki šampioni drskosti i kako izgleda njihova verzija bahatosti.
Lav: Kralj scene i apsolutni pobednik
Niko ne može da iznese bahatost sa toliko stila, šarma i zlatnog sjaja kao Lav. Vođen Suncem, Lav iskreno, u dubini svoje duše, veruje da je centar univerzuma. Za njega, ostali znaci su samo publika koja je tu da tapše.
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Kako izgleda njihova bahatost: Lav ne krije da misli da je najbolji, najlepši i najpametniji u prostoriji. Njegova bahatost se ogleda u teatralnosti, on će ući negde sa stavom da mu svi duguju pažnju. Ako mu ne ukažete poštovanje koje smatra da mu rođenjem pripada, u sekundi će postati hladan, arogantan i precrtaće vas sa liste "bitnih".
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Ublažavajuća okolnost: Lavovi su u suštini velikodušni. Njihova bahatost je toliko očigledna i transparentna da je na ivici simpatičnog. Oni su bahati jer prosto vole život i sebe u njemu, a ne zato što žele da vas povrede.
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