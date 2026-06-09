Reč "bahatost" ima tešku energiju. Kada pomislimo na nju, zamišljamo ljude koji gledaju druge s visine, seku redove, nikada ne priznaju grešku i ponašaju se kao da ceo svet postoji samo da bi bio njihova scenografija. Ali u astrologiji, bahatost retko izvire iz čiste zlobe. Ona je najčešće nusproizvod ekstremnog samopouzdanja, prenapumpanog ega ili odbrambenog mehanizma.

Ipak, ako bismo morali da podelimo kosmičke lente za najizraženiji "gledam te sa visine" stav, tri znaka se ozbiljno bore za prvo mesto.

Evo ko su astrološki šampioni drskosti i kako izgleda njihova verzija bahatosti.

Lav: Kralj scene i apsolutni pobednik

Niko ne može da iznese bahatost sa toliko stila, šarma i zlatnog sjaja kao Lav. Vođen Suncem, Lav iskreno, u dubini svoje duše, veruje da je centar univerzuma. Za njega, ostali znaci su samo publika koja je tu da tapše.