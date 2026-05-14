Početak juna 2026. godine mogao bi da donese finansijski vetar u leđa pojedinim horoskopskim znakovima. Astrologija sugeriše da će određene planetarne pozicije, posebno uticaj Jupitera i Venere, nekima otvoriti vrata novim poslovnim prilikama, dodatnim izvorima prihoda ili neočekivanom novcu. Iako svako upravlja svojim novcem kroz odluke i rad, nekoliko znakova moglo bi da oseti da im univerzum ide naruku.

Bik

Bikovi ulaze u period u kojem bi trud iz prethodnih meseci konačno mogao da se isplati. Mogući su bonusi, povišica ili ponuda koja donosi veću finansijsku stabilnost. Prva nedelja juna posebno pogoduje pregovorima, ulaganjima i poslovnim dogovorima.

Lav

Lavovima se otvara mogućnost zarade kroz kreativne projekte, privatni posao ili kontakte sa uticajnim ljudima. Novac bi mogao da stigne tamo gde su najmanje očekivali, a pojedini Lavovi mogli bi da dobiju priliku koju ne bi trebalo da propuste.

Škorpija

Za Škorpije početak meseca nosi potencijal za finansijski preokret. Dugovi bi mogli da budu rešeni, a moguće su i isplate koje su dugo čekali. Intuicija će im biti jača nego inače, pa bi upravo ona mogla da ih odvede ka pravoj poslovnoj odluci.

Jarac

Jarčevi bi tokom prve nedelje juna mogli da ubiru plodove svog dugoročnog rada. Stabilnost, disciplina i dobra organizacija sada dolaze do izražaja, a pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju novu poslovnu ponudu ili dodatni izvor prihoda.

Iako astrologija može da posluži kao zanimljiv vodič, prvi dani juna mnogima će pokazati da se upornost i pravi tajming često sretnu baš onda kada je najpotrebnije.

