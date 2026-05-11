U srpskoj narodnoj tradiciji postojala su brojna verovanja i običaji za koje se smatralo da mogu da donesu blagostanje i sreću ukućanima. Jedan od njih odnosio se upravo na privlačenje novca i finansijskog prosperiteta.

Prema starom verovanju, za ovaj ritual potrebni su metalni novčići i posuda sa solju. Običaj nalaže da se kovanice najpre očiste, a zatim stave na dno slanika ili posude u kojoj se čuva so, nakon čega se prekriju slojem soli.

Naši preci verovali su da ovaj simboličan čin može da privuče obilje u dom, a govorilo se da broj zrna soli simbolično donosi i količinu novca. Iako se danas na ovakve običaje često gleda sa dozom skepticizma, oni su nekada predstavljali simbol nade, vere u bolju budućnost i želje za stabilnijim životom.