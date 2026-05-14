Godinama slušamo kako su ovsene pahuljice, ceđeni sokovi i „fit“ doručci najbolji način da započnemo dan. Sa druge strane, jaja, slanina i čvarci često se predstavljaju kao nešto zastarelo i nezdravo. Međutim, prof. dr Dejan Čubrilo smatra da je cela priča mnogo komplikovanija i da najveći problem zapravo nije mast – već šećer.

Gostujući u emisiji „Jutro“ na TV Prva, profesor medicine sporta i fiziologije objasnio je da organizam ne zanima kako se neka namirnica marketinški predstavlja, već koliko brzo podiže nivo šećera u krvi.

– Doručak ne sme da bude šećerni. A kada kažem šećerni, onda to nije samo „zdrav“ ili „nezdrav“ šećer. Svaki šećer je problem ako ga unosimo previše i naglo – rekao je Čubrilo.

Posebno je iznenadio gledaoce tvrdnjom da mnoge namirnice iz prodavnica zdrave hrane organizam praktično doživljava kao šećer.

– Ovsene pahuljice su šećer. Kinoa je šećer. Amarant je šećer. Nije poenta kako se nešto zove, već kako telo reaguje posle obroka – objasnio je.

Prema njegovim rečima, jutra koja počinju ceđenim sokovima, kroasanima, pahuljicama i smutijima često izazivaju veliki skok glukoze, posle kog dolaze umor, glad i potreba za novim obrokom.

Čubrilo je posebno kritikovao popularne „detoks“ dijete sa sokovima, za koje kaže da su više marketinška priča nego pravo rasterećenje organizma.

– Telo se ne čisti tako što ga prvo uništavate hranom, a onda tri dana pijete sokove – poručio je.

Jedan od njegovih glavnih saveta je jednostavnost i mera. Kako kaže, nije problem pojesti pasulj, pirinač ili kinou, već količina i kombinovanje svega u jednom obroku.

– Ljudi danas naprave doručak od jaja, kinoe, avokada, hleba, sira i jogurta, pa misle da jedu zdravo. To je prevelik posao za organizam – rekao je profesor.

Njegova izjava da je „jedna sarma mera kulturnog čoveka“ izazvala je najviše reakcija, ali poenta, kako objašnjava, nije zabrana hrane već kontrola količine.

Čubrilo smatra da hrana ne mora da bude egzotična ni komplikovana da bi bila zdrava. Čorba, malo povrća, mahunarke, palenta, šaka badema ili jednostavan domaći obrok često su, kaže, mnogo bolji izbor od pomodnih dijeta i trendova sa interneta.

Na kraju, njegova glavna poruka je da ne postoji savršen jelovnik za sve ljude.

– Ishrana nije kazna. Važno je da naučimo kako naše telo reaguje i da prestanemo da jedemo automatski – zaključio je.