Ova nedelja donosi smirivanje energije posle turbulencija iz prethodnog perioda. Fokus se premešta sa haosa na konkretne odluke, stabilnost i male, ali važne pomake posebno u ljubavi i finansijama.

Ovan

Dolazi trenutak da usporiš i razmisliš pre nego što reaguješ. Na poslu možeš dobiti priliku koja deluje manja nego što zapravo jeste, ne preskači je. U ljubavi, neko očekuje više pažnje nego što trenutno daješ.

Bik

Tvoj period počinje da se zahuktava i donosi više samopouzdanja. Finansije se popravljaju, ali uz oprez ne ulazi u nepotrebne troškove. Emotivno, stabilnost ti prija, ali može ti zafaliti uzbuđenja.

Blizanci

Misli su ti rasute, ali ideje jake. Nedelja je odlična za planiranje, ali ne i za impulsivne odluke. U ljubavi, komunikacija rešava sve ,ali samo ako si iskren, ne ako izbegavaš suštinu.

Rak

Vraćaš se sebi i to se vidi. Osećaš veću sigurnost u odnosima, ali i potrebu da postaviš granice. Poslovno, neko može tražiti više nego što je realno, ne pristaj na pritisak.

Lav

Nedelja donosi test ega. Moraćeš da biraš između ponosa i odnosa. Ako popustiš, dobijaš mnogo više nego što misliš. Na poslu je dobar trenutak za pokazivanje inicijative.

Devica

Sve dolazi na svoje mesto, ali sporije nego što bi voleo. Fokusiraj se na rutinu i male pobede. U ljubavi, neko iz prošlosti može se ponovo pojaviti, pitanje je da li si zaista završio tu priču.

Vaga

Balans koji tražiš konačno je na vidiku. Ova nedelja donosi mirniju energiju i bolje odnose sa ljudima. Finansije se stabilizuju, ali i dalje izbegavaj rizične poteze.

Škorpija

Intenzitet raste posebno u emocijama. Ili ideš do kraja ili ne ideš uopšte. Poslovno, može doći do neočekivanog obrta koji ti zapravo ide u korist, iako tako ne deluje na prvi pogled.

Strelac

Želiš promenu, ali nisi siguran u kom pravcu da ideš. Nedelja je idealna za istraživanje opcija, ne za konačne odluke. Ljubavno neko ti može probuditi znatiželju.

Jarac

Praktičnost ti je jača strana ove nedelje. Donosiš dobre odluke, posebno kada je novac u pitanju. U ljubavi, manje kalkulacije više emocije, jer druga strana to očekuje.

Vodolija

Osećaš potrebu za distancom i prostorom. To nije loše, ali pazi da ne deluješ hladno prema ljudima kojima je stalo. Poslovno, dolazi ideja koja može biti važna za naredni period.

Ribe

Intuicija ti je pojačana i vodi te u pravom smeru. Osloni se na osećaj, ne samo na logiku. U ljubavi, nežnost i pažnja donose ono što želiš, bez forsiranja.