Kada je reč o zdravlju, malo je toga što nećemo isprobati. Barem jednom. Pogotovo kada je reč o mikrobiomu sistema za varenje. Kada jednom osetite mir u stomaku, shvatite zašto su stari Grci creva opisivali kao drugi mozak.

Međutim, iako je kefir ultra-zdrav za varenje, mnogima predstavlja izazov da ga uvrste u ishranu, zbog njegovog specifičnog, kiselkastog i oštrog ukusa, kao i teksture tečnih mlečnih kultura, koje neretko izazivaju odbojnost.

Ipak, poslednjih nekoliko godina crevni mikrobiom postao je jedna od glavnih tema savremene medicine, a svakodnevno slušamo preporuke o važnosti unosa probiotika, pri čemu se upravo kefir i jogurt redovno uzdižu na tron kao apsolutni vladari zdravog varenja. Dobra vest za sve nas koji delimo ovo mišljenje jeste da ne moramo da se prisiljavamo da jedemo namirnice koje ne volimo kako bismo imali zdrava creva.

Prema stručnjacima sa ,,Harvard Medical School", iako su jogurt i kefir najpoznatiji izvori probiotika, postoji čitav niz alternativnih fermentisanih namirnica koje mogu podjednako efikasno da nasele vaš sistem za varenje korisnim bakterijama. Fermentacija je drevna metoda očuvanja hrane u kojoj bakterije i kvasci razgrađuju šećere, stvarajući mlečnu kiselinu i pretvarajući obične namirnice u prave riznice zdravlja, naročito za mikrobiom sistema za varenje

Šta jesti za zdravlje sistema za varenje?

Ako želite da zaobiđete kefir u širokom luku, svoju ishranu možete obogatiti drugim fermentisanim proizvodima potpuno drugačijeg ukusa. Svaki od njih sadrži specifične sojeve dobrih bakterija koje pomažu u održavanju ravnoteže crevne flore, jačanju imuniteta i poboljšanju samog varenja.

Kiseli kupus: Tradicionalna zimska namirnica s naših prostora savršena je zamena za kefir. Reč je o sitno isečenom kupusu koji je fermentisao u sopstvenom soku uz pomoć bakterija mlečne kiseline. Osim što je izuzetno bogat probioticima, kiseli kupus obiluje vlaknima, vitaminom C i vitaminom K.





Tradicionalna zimska namirnica s naših prostora savršena je zamena za kefir. Reč je o sitno isečenom kupusu koji je fermentisao u sopstvenom soku uz pomoć bakterija mlečne kiseline. Osim što je izuzetno bogat probioticima, kiseli kupus obiluje vlaknima, vitaminom C i vitaminom K. Kimči: Za one koji vole pikantnije i intenzivnije ukuse, ovaj korejski „rođak“ kiselog kupusa odličan je izbor. Najčešće se pravi od kineskog kupusa uz dodatak rotkvice, belog luka, đumbira i crvene paprike. Kimči prolazi kroz sličan proces fermentacije kao i kiseli kupus, ali zahvaljujući obilju začina pruža snažno antioksidativno i protivupalno dejstvo, istovremeno hraneći vaše crevne bakterije.





Za one koji vole pikantnije i intenzivnije ukuse, ovaj korejski „rođak“ kiselog kupusa odličan je izbor. Najčešće se pravi od kineskog kupusa uz dodatak rotkvice, belog luka, đumbira i crvene paprike. Kimči prolazi kroz sličan proces fermentacije kao i kiseli kupus, ali zahvaljujući obilju začina pruža snažno antioksidativno i protivupalno dejstvo, istovremeno hraneći vaše crevne bakterije. Tempe: Ako ne volite mlečne proizvode, tempe je izvanredna opcija. Proizvodi se od celih zrna soje koja se kuvaju, a zatim fermentišu pomoću specifične kulture gljivica, formirajući čvrst, kompaktan blok. Tempeh ima orašast ukus i mesnatu teksturu, što ga čini odličnim izvorom proteina za vegetarijance i vegane. Budući da se pravi od celog zrna, izuzetno je bogat i vlaknima koja deluju kao prebiotici, odnosno hrana za dobre bakterije.





Ako ne volite mlečne proizvode, tempe je izvanredna opcija. Proizvodi se od celih zrna soje koja se kuvaju, a zatim fermentišu pomoću specifične kulture gljivica, formirajući čvrst, kompaktan blok. Tempeh ima orašast ukus i mesnatu teksturu, što ga čini odličnim izvorom proteina za vegetarijance i vegane. Budući da se pravi od celog zrna, izuzetno je bogat i vlaknima koja deluju kao prebiotici, odnosno hrana za dobre bakterije. Kombuha: Ako ipak tražite napitak koji bi zamenio kefir, ali želite nešto osvežavajuće i gazirano, kombuha je pravi odgovor. To je fermentisani crni ili zeleni čaj koji nastaje uz pomoć simbiotske kulture bakterija i kvasca (SCOBY). Kombuha je blago kiselkasta, često prirodno gazirana i dostupna u stotinama različitih ukusa uz dodatak voća i bilja, što je čini miljama udaljenom od ukusa i teksture kefira

Kako pravilno uvesti ove namirnice u ishranu?

Vaša creva nisu samo vaša. U njima žive milioni bakterija, a ako pokušate da uselite nove, ova promena neće uvek proći tako lako. Zato je čitanje deklaracija izuzetno važno. Proizvodi moraju da sadrže napomenu o „živim i aktivnim kulturama“. Takođe se preporučuje postepeno uvođenje ovih namirnica kako bi se sistem za varenje prilagodio i kako bi se izbegla nadutost.

Ako tek uvodite namirnice ovog tipa, najbolje je da odaberete jednu ili dve koje vam najviše odgovaraju po aromi. Srećom, svet fermentacije nudi neverovatnu raznovrsnost tekstura i ukusa, od hrskavog i kiselog kupusa pa sve do osvežavajuće i slatkaste kombuhe. Ako kefir nije vaš prvi izbor, okrenite se ovim moćnim alternativama i pružite svojim crevima podršku koja im je potrebna, prenosi Vogue.

Bonus video: