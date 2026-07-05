Sama pravim omekšivač za veš: Pomešam 2 sastojka i odeća je meka kao paperje!

Kupovni omekšivači sadrže puno hemikalija koje mogu izazvati iritaciju kože i oštetiti odeću. Ukoliko želite da uštedite novac i koristite prirodni omekšivač koji vam neće iritirati kožu, napravite ga sami.
Recept za prirodni omekšivač
Za razliku od kupovnih, ovaj omekšivač se sastoji od samo dva sastojka koja imate u kući i potpuno su prirodna. Potrebni su vam:
- 400 ml belog sirćeta
- 40 kapi eteričnog ulja po želji (ulje pomorandže je nežno i skida fleke, lavanda deluje umirujuće, a pepermint može neutralisati jake mirise).
Pomešajte i sipajte u veš mašinu u pregradu za omekšivač. Ne brinite, kad se odeća osuši, nećete osetiti miris sirćeta iz ovog domaćeg omekšivača.
Drugi recept za domaći omekšivač
Postoji još jedan recept za domaći omekšivač koji koriste mnoge domaćice. Treba vam 600 ml vode, 200 ml balsama za kosu i 100 ml belog sirćeta. Sve sastojke pomešajte. Za oba recepta se u mašinu stavlja 1 čep omekšivača.
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