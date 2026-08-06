Roditelji devojčice od 5 godina su dali pozivnice za proslavu njenog rođendana svoj deci njene grupe u vrtiću. Od njih 35 pozvanih, desetoro se zahvalilo na pozivu, a ostali su potvrdili dolazak. Na dan rođendana, devojčica ih je radosno očekivala u igraonici.

Kako je vreme prolazilo, devojčica i njeni roditelji shvatili su da se niko od njenih drugara neće pojaviti. Tužna slavljenica stalno je ponavljala isto pitanje majci: "Zašto mi niko nije došao na rođendan?". Vlasnik igraonice u italijanskom gradu Kortone trudio se da je zabavi kako bi joj bar malo ulepšao dan.

Ovaj neprijatan događaj majka je kasnije opisala na društvenim mrežama: "Bio je to ponižavajući i neprijatan dan. Ali ti, moja mala hrabra devojčice , nisi plakala. Sve vreme si imala osmeh i s nadom gledala prema vratima. Pokazala si mi koliko si jaka", napisala je majka.

U igraonici je sve bilo pripremljeno do najsitnijeg detalja - aparat za kokice, šećerna vuna, veliki tobogani. Ali devojčica je sa roditeljima uzalud čekala svoje goste. Niko nije došao.

Roditelji su pokušali da dobiju objašnjenje od roditelja njenih drugara iz vrtića, ali niko se nije udostojio da objasni razlog nedolaska.

Devojčica je bila vidno razočarana, ali ipak nije zaplakala, samo je ponavljala pitanje: "Zašto mi niko nije došao na rođendan?".

Roditelji i vlasnik igraonice su napravili malu zabavu samo za nju kako bi joj ulepšali dan.

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