Bilo da ih mažete džemom, filujete orasima i šećerom ako postite ili kremom ako to nije slučaj, palačinke su jedan od omiljenih obroka. Prilikom pripreme je najvažnije da obratite pažnju da u smesi ne bude grudvica i da ih pržite na vrelom tiganju koji ste podmazali sa malo ulja. Tako će palačinke sigurno biti savršene!

Sastojci:

2 šolje brašna

2 šolje gazirane vode

Priprema:

U činiju sipajte gaziranu vodu. Dodajte malo po malo brašna mešajući varjačom. Kada smesa postane gušća mutite ručnom mutilicom da se razbiju grudvice. Kada dobijete ujednačenu smesu stavite u frižider da odstoji pola sata. Vreo tiganj namažite papirnim ubrusom natopljenim uljem i pecite palačinku sa obe strane dok ne dobiju smeđu boju. Povremeno tiganj namažite na isti način uljem. Gotove palačinke filujte po želji.

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