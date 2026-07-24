Na prvi pogled deluje potpuno bezazleno. Ostane vam kuvani krompir od ručka, malo krompir paprikaša ili variva, pa sve jednostavno stavite u zamrzivač „da se ne baci“. Međutim, upravo tu nastaje problem. Kada se krompir zamrzne, dolazi do promene njegove strukture. Voda koja se nalazi u njemu pretvara se u kristale leda, koji oštećuju ćelije i narušavaju njegovu prirodnu teksturu. Nakon odmrzavanja, krompir postaje vodenast, zrnast i gubi svoj prepoznatljiv ukus. Pire se često pretvara u lepljivu masu, dok kuvani krompir postaje mekan na neprijatan način.

Ono što mnogi ne znaju jeste da se ovo ne odnosi samo na običan kuvani krompir. Isto pravilo važi i za jela u kojima je krompir glavni sastojak - krompir paprikaš, variva sa krompirom, čorbe, gulaši i slična kuvana jela. Nakon odmrzavanja, krompir u njima postaje kašast, raspada se i menja ukus, pa celo jelo gubi kvalitet i izgled kao da je sveže pripremljeno.

Zbog toga stručnjaci savetuju oprez kada je reč o zamrzavanju obroka koji sadrže veće količine krompira. Iako zamrzivač produžava trajnost hrane, u ovom slučaju on ne čuva kvalitet, već ga značajno narušava. Mnogi ljudi u Srbiji i dalje prave ovu grešku jer veruju da se skoro sva kuvana jela mogu bezbedno zamrznuti. Ipak, krompir je specifičan i njegova tekstura jednostavno ne podnosi niske temperature na duži rok.

Ako vam ostane kuvani krompir ili krompir paprikaš, mnogo je bolje da ga čuvate u frižideru i potrošite u naredna dva do tri dana. Na taj način ćete zadržati ukus, teksturu i kvalitet obroka. Zanimljivo je da se industrijski proizvodi od krompira, poput pomfrita, ipak uspešno zamrzavaju, ali oni prolaze posebnu termičku i tehnološku obradu koja ih čini otpornijim na promene strukture.

Zato sledeći put kada poželite da „spasite“ višak krompira, dobro razmislite pre nego što ga stavite u zamrzivač. Ova česta greška može da pokvari i ukus i teksturu jela, a rešenje je mnogo jednostavnije nego što većina ljudi misli.